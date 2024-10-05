体验榫卯技艺、观看古建演出……假期来一场文化之旅

国庆假期，除了游山玩水，不少人选择来一场文化之旅，在博物馆和文艺演出中感受传统文化的别样美丽。

假期里，文博游成为不少朋友的选择，四川成都博物馆是众多游客必去的打卡点，为满足市民游客看展需求，国庆假期，馆内推出了三大新展，展馆闭馆时间也从平日的17点延长至19点。皮影演出、民乐表演、绘画体验，丰富多彩的活动让游客沉浸式体验文化的魅力。

北京：体育馆里看演出 带来假日新体验

国庆期间，北京文化活动精彩纷呈，推出文艺演出、非遗体验等群众喜闻乐见的文化活动933场。10月2日，大型国际马戏演艺项目《时间派对·梦幻马戏嘉年华》在音乐剧质感的歌舞欢腾氛围中拉开帷幕。演出现场采取“双舞台”布局，“方”“圆”两个舞台打造360°环绕式呈现，极大满足了“体育馆”空间四面观众的欣赏体验。

中国杂技团团长 李驰：中国杂技团致力于大戏看北京和演艺之都的建设工作。我们凭借着过硬的技术和艺术实力，真正做到了秀一个中国给世界。这次的演出借助文旅平台的发展机遇，做好给文旅平台赋能。

安徽休宁：横江江畔夜游园 非遗玩出“新潮感”

在安徽休宁齐云山度假区，除去赏美景，游客还能在充满传统韵味与创新活力的活动中，感受非遗的乐趣。横江的独竹漂、白岳非遗中医市集让传统里更带些新潮趣味；长嘴壶茶艺表演、戏曲演艺引得大家赞不绝口。夜幕降临时，齐云打铁花、火壶演艺、喷火演艺等活动让齐云小镇再放异彩。

游客 彭景鑫：各种各样的非遗表演和非遗体验，特别是亲眼观看了炭花舞、打铁花的表演，确实非常震撼人心。在这热闹的氛围和欢腾的喜庆中。感受到了国家的强大和民族文化的深厚。

广东：文化节品民俗 畲乡风情引客来

在广东龙川县田心镇，畲乡风情夜活动盛大举行，现场设置龙川八宝鱼生等民俗美食品尝区、畲族特色饰品展示区、捕鱼活动、乌饭盛宴、畲乡篝火等环节，吸引各地数千名游客参与。在多彩活动中，游客们尽情享受畲乡文旅盛宴。

江苏连云港：古巷街区看演出 经典曲目轮番上演

在江苏连云港盐河古巷，不少传统的文化演出被搬到了秋高气爽的户外，每天有超10万名游客体验西游书场和盐河水韵国潮等活动。丝竹器乐演奏的《敢问路在何方》《兰亭序》轮番上演，行走街头就能偶遇耳熟能详的经典曲目。夜幕降临，街区的小剧场准时开场。不少市民和游客早早落座，在欢笑中放松心情、释放压力。

市民 张东芝：文化过节嘛，爸爸带着孩子到文化基地来，让小孩也感受一下文化的熏陶。

山西：明清古堡赏古建 实景演出人气旺

国庆假期，山西晋城皇城相府景区同样迎来客流高峰，这座明清古堡摇身一变成为“实景剧场”，游客除了欣赏古建筑，还可以在不同区域欣赏沉浸式体验剧《相府风云》、特色演绎《国粹风华》、阳城鼓书等演艺项目。

山东：亲子互动做手工 体验榫卯结构技艺

国庆假期期间，山东、新疆等地开展“指尖上的祖国”手工搭建活动，在山东济南历下区，上千名儿童和父母一起体验神奇的榫卯结构技艺，孩子们搭建的既有李清照故居、解放阁、府学文庙等当地标志性建筑，也有长城等造型，在活动中认识和了解古建文化。

活动主办方负责人 赵先德：中华榫卯结构的家园搭建，有效地让儿童从认识家乡到认识国家，潜移默化让孩子了解到中华文明的博大精深。(央视新闻客户端)