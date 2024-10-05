满足多元化的美食文化需求——“品味游”丰富旅行体验

去甘肃天水品尝舌尖上的麻辣盛宴，在山东淄博感受夜市中的烟火日常，到浙江台州领略山海交织的清鲜滋味……丰富多元的中华美食，让人们的味蕾需求在多姿多彩的旅途中得到释放。

有多少游客会为追寻地道风味而奔赴一座城？中国旅游研究院发布的《2023中国美食旅游发展报告》显示，92.3%的受访者会在旅游前或旅游中做美食攻略，93.1%的受访者将体验当地美食作为旅游的主要因素之一。当美食越来越成为影响旅游行为决策的重要因素，如何满足多元化的美食文化需求、提升游客体验，就成为各地旅游业发展的方向，这也促使更多因“食”兴起的“口味游”成为体验感丰富的“品味游”。

山水之间，尽显风味，美食给乡村旅游带来更多流量。今年国庆假期，不少游客将旅行目的地定在福建南安市石井镇，吸引人们前来的不仅是当地独具闽南特色的田园风光，还有一桌盛满“老家菜”的露天乡宴。从2023年7月开始，福建打造“中国乡宴”文旅品牌，挖掘隐藏在乡村的民间美食。每隔月余，来自四面八方的食客汇聚于传统村落，既能享受美食，还可以拍摄文旅短视频、观看文艺节目。石井镇之外，还有各类“美食名镇”“美食名村”等也正拓展新的增长空间：在江西婺源，除了五彩斑斓的晒秋图景，篁岭的油墩子和糊豆腐同样叫人流连忘返；在吉林延边，白山松水的北国风光无比壮阔，民俗村中的冷面与米酒亦是让人垂涎……一场寻味之旅，不仅让游客深入感受山乡田园的独特魅力，更为乡村旅游聚集人气，为乡村全面振兴注入活力。

文化大餐，源远流长，美食让古城夜色更具丰富魅力。美食是时间的艺术，经久流传的滋味更是底蕴深厚的韵味——在云南丽江，一碗鸡豆凉粉承载着纳西族传统饮食文化的印迹；在陕西西安，每一缕肉夹馍的扑鼻香气都诉说着古城风味的历史传承。在一些历史悠久的古城，逛夜市也是一种感受当地历史文化与风土人情的方式：在历史上首开宵夜先河的河南开封古城，古色古香的夜市上不见千篇一律的网红小吃，而是将千年前的北宋饮食文化与现代生活有机联系起来；在古建筑众多的河北正定古城，夜幕下的旺泉古街变成人声鼎沸的美食街，古老街巷在日夜轮转间呈现出不同的文旅业态……漫步历史街区，让游客不仅在大快朵颐中感受美食之味，更是在浓浓的传统“文艺范”中感悟古城之韵。

创新场景，优化服务，美食也为城市文旅经济增添发展活力。美食是了解一座城的开始，萦绕舌尖的味道是读懂一座城的关键。近年来，从湖南长沙、山东淄博，到四川成都、云南大理，凭美食助推文旅发展的城市不在少数，各地在做好景点景区游览服务的同时，也铆足劲用特色风味吸引八方游客，变美食“流量”为文旅“留量”，促经济增量。

在过去，江西南昌因缺少名山大川，一度扮演来赣旅游中转站的角色，“留客难”是其发展旅游业的痛点。近段时间，“江西小炒”相关话题在短视频平台累计浏览量突破10亿，许多人因而直奔南昌，感受市井烟火气。面对大量游客涌入，如何继续保证他们能留得住、玩得好？当地在文旅融合发展上下足功夫：白天，音乐节、骑行赛等活动精彩上演；晚上，烟花秀、光影艺术秀装点出璀璨夜空；一筷子拌粉、一口瓦罐汤，能品咂出地道南昌味；在夜间实景演出中“寻梦滕王阁”，于汉韵鼓舞间“对话海昏侯”，才能真正领略豫章故郡的历史文脉。

随着旅游空间从风景到场景的转变，美食在旅游目的地建设和发展体系中的地位愈发凸显。“跟着味蕾去旅行”为文旅市场发展提供了宝贵机遇，唯有在创新场景、优化服务等方面统筹考量，不断提升供给能力、优化供给机制，才能从更深层次挖掘服务消费潜能，更好推动“品味游”丰富旅行体验。

(人民日报 记者 曹怡晴)