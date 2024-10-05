加力支持！以旧换新燃动假期消费潜能

“这个国庆假期气氛已经是Next level！”国庆黄金周期间，旅游、电影、餐饮等消费领域红红火火。除此之外，家电等耐用品消费以旧换新成为新亮点，相关优惠政策在假期加码发力，让我们的美好生活“新”潮澎湃。

在近期举行的国家发展改革委新闻发布会上，财政部有关负责人介绍，已下达600亿元超长期特别国债资金，保障中秋、国庆期间消费品以旧换新补贴资金需求。好物焕新季、“千县万镇”新能源汽车消费季等一系列优惠活动如火如荼地展开，不仅为这个喜庆的节日增添美好色彩，也让真金白银的优惠直达消费者。

美好生活不将“旧”，以旧换新，焕新的是生活方式。WiFi远程控制空调、煮饭一键提前预约、洗衣机自动烘干……现在的年轻人，正在用智能家电“爆改”生活。曾经那个父母眼中“照顾不好自己”的孩子，有了属于自己的生活方式。一键呼叫、智能提醒、健康监测等智能化、适老化的产品定位也让许多老年人享受到生活的“精智”。以旧换新，让我们能以更低的成本享受更便捷和人性化的家电设计，为我们的美好生活增光添彩。

从“看价格看质量”到“看效能看设计”，以旧换新，升级的是消费观念。以旧换新更是“以新提质”，过去“缝缝补补又三年”的生活习惯悄然改变，取而代之的是人们对消费品品质的关注。能效等级是多少？产品设计炫不炫？有哪些“黑科技”？消费观念向“新”而行见证的是幸福生活的提质升级。除此之外，以旧换新点“旧”成金，带给消费者实惠的同时，也让“绿色循环”的消费观念深入人心。

从“只能”到“智能”，以旧换新，反映的是生活的变迁，也映照着社会发展取得的成就。我国已跃升为全球最大的家电制造国和消费国，涵盖37个种类上亿种国产家电产品出口到了世界上的200多个国家和地区。当下，“两新”政策适时推出，正迎合了消费者对更高品质美好生活的需要，随着全国各地以旧换新政策持续发力，居民消费潜力正加速释放，更大的潜在市场将被进一步激发。

广东、上海、湖北等20个地区在国家明确补贴标准的8类家电产品基础上，将烘干机、扫地机、洗碗机等纳入补贴范围；北京、重庆、江苏等23个地区采取立减模式发放家电补贴……这个国庆假期，全国各地还在继续加力实施消费品“以旧换新”政策，举办汽车展会、推出大额立减补贴活动等等，满足假日消费需求。以旧换新，以新提质，美好生活正“新”潮澎湃！

(央视新闻客户端 文丨樊景阳)