9批国家组织药品集采见成效 质优价宜药进村暖人心

68岁的村民于媛英并不知道什么是“集采”，但她正在享受集采政策带来的利好。近日，家住河南省周口市沈丘县北郊乡郭庄村的于媛英来到郭庄村卫生室，买治疗高血压的药——缬沙坦胶囊。这个药在村卫生室的售价是8.63元，医保报销后，于媛英只需支付3.45元。于媛英买的是湖南千金湘江药业的缬沙坦胶囊，该药是第三批国家组织集采中选药品，根据河南省医保局公布的数据，该药中选之前的平均价格为86.24元。

和于媛英一起去村卫生室买药的还有80岁的李兰美，她买了两盒药共计9.26元，个人支付3.7元。李兰美是独居老人，家庭生活困难，以前买药经常赊账，集采药品进村卫生室后，大大减轻了她的经济负担。

通俗地说，集采就是国家为老百姓“团购”质优价宜的药品。目前，国家医保局已组织开展9批药品集采，中选产品平均降价超五成。

如何保证药品便宜且管用

为什么集采后药品可以大幅降价？针对这个问题，国家医保局解释，过去我国药品流通中间环节过多，药品在流通过程中层层加价，药价虚高。集采中选产品可以直销医院，企业节约了营销成本，药品流通环节的“水分”被挤出，中选产品大幅降价。

集采汇集全国公立医疗机构的需求量形成采购标的，以巨大的需求量来换取企业降价，企业中选后，可获得相应的市场份额。以于媛英所患的高血压为例，《中国高血压防治指南》(2024年修订版)显示，我国18岁以上成人高血压加权患病率高达27.5%。

如何保证药品价格便宜的同时还能是好药，这是集采工作的必答题。药品可以简单分为仿制药和原研药两大类。目前，国家组织集采中选的大部分是仿制药，国产仿制药的药品质量是老百姓关注的核心。为了保证集采药品质量，根据要求，集采以通过质量和疗效一致性评价作为仿制药参加集采的质量门槛。药监部门也将中选产品纳入重点监督检查。国家医保局通报，集采前，未过评仿制药的使用量占了近50%的市场份额，集采后，这一比例降到5%以下(仿制药通过一致性评价，是指仿制药在质量与药效上达到与原研药一致的水平——记者注)。

北郊乡卫生院内科门诊常年接诊高血压、糖尿病等慢病患者。不久前，记者走进这家门诊时，医生王国锋正在为高血压患者开国产仿制药硝苯地平控释片，每盒仅8.64元。

王国锋认为，从临床医生的角度来看，集采的国产仿制药效果非常好。对于像北郊乡卫生院这样的基层医疗卫生机构来说，集采前用的产品大部分是未过评的仿制药，而现在用的几乎都是过评仿制药，药的质量得到了提升。王国锋说，老百姓用到了质优价宜的好药，这让他在老百姓中的口碑也变好了。

把集采红利更多释放给基层

王国锋开的硝苯地平控释片的生产厂商是石药集团。石药集团董事、执行总裁王振国在接受中青报·中青网记者采访时表示，集采让石药这种大型药企的生产制造产能得到充分发挥，企业获得了稳定的采购量。“集采药品进基层”让石药集团产品更好地惠及基层，也进一步扩大了企业的知名度。

就沈丘县而言，集采药品刚开始进村卫生室时遇到了些困难，“主要是村卫生室点多面广，难以监管，如果不能从制度上防范虚开、串换药品问题，医保基金监管和门诊基金(指用于门诊报销的医保基金——记者注)透支风险就会很大。”沈丘县医保局党组书记、局长程麟说。

为了解决这个问题，沈丘县探索出“三统三保”工作机制。其中，“三统”是指：乡镇卫生院统一采购村卫生室药品，统一管理村卫生室药品出入库信息，全县统一结算村卫生室医保药品费用。这“三统”从制度上实现了对村卫生室的监管工作。记者看到，于媛英和李兰美在进行医保基金结算时，使用了人脸识别系统，防范了虚开、串换药品问题。

程麟说，村医的积极配合是这项制度实施的关键。沈丘县规定，要利用好集采药品结余留用政策，村医使用集采药品医保基金节约部分，经考核后按使用集采药品金额的15%用于村医的绩效奖励。据测算，沈丘县全县村卫生室平均年收入超过9万元，其中基本医保服务收入4万元，基本公共卫生服务项目收入5万多元。部分能力强、服务人数多的村医收入更高，约20%的村医年收入可达15万元。

“三统三保”制度从2023年9月全面推行，一组数据说明了改革成效：今年上半年，沈丘县村级门诊统筹86.45万人次，同比增长67.19%；村级门诊统筹次均费用15.13元，同比下降69.02%；门诊统筹医保基金支付764.05万元，同比减少38.1%。目前，沈丘县探索出来的这套经验已经推广到整个周口市。

首都医科大学国家医疗保障研究院院长助理兼价格招采室主任蒋昌松介绍，除了河南之外，在集采药品进乡村方面，山东、上海、浙江、江苏、广东等地也取得了成效。

未来还将有更多村民像于媛英一样享受到集采的利好。今年7月，国务院办公厅印发《关于健全基本医疗保险参保长效机制的指导意见》，国家医保局副局长黄华波在解读该文件时指出，文件发布后，将更加方便参保人员就近享受医疗服务，推动更多村卫生室纳入基本医保定点，并直接结算，推动集采药品更多在基层落地，把集采红利更多释放给基层。

(为保护患者隐私，于媛英、李兰美为化名)

中青报·中青网记者 刘昶荣