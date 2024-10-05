糖尿病人不能吃糖吗？

中新网10月4日电 糖类有单糖(如葡萄糖)，也有多糖(如淀粉)，是人体进行一切生命活动最主要、直接的能量来源，是人体活动的“燃料”。糖尿病病人不是不能吃糖，而是需要注意糖的选择，应选择升糖指数(GI)低、血糖负荷(GL)低的食物，同时增加纤维素等营养物质的摄入，这样才能更好地通过饮食保障血糖含量平稳。