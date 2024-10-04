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健康“医”点通

假期间怎么吃不长胖？6个小技巧快收藏

陈子源

2024年10月04日14:10 来源：人民网

假期间，亲友聚餐频次增多，摄入的能量也可能相应增加，很多人都会担心自己变胖，更有人戏称“每逢佳节胖三斤”。有什么小技巧可以在享受美食的同时管理好体重？为此，人民网采访了深圳市龙华区人民医院临床营养科主任医师刘晓军。

(责编：王震、高雷)




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