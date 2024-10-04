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感染HPV就是得了性病吗？

2024年10月04日09:30 来源：中国新闻网

中新网10月3日电 HPV病毒有很多的亚型，多达200多种。这些病毒亚型中，有一些容易通过性接触传播，而另外有一些容易通过皮肤接触传播。包括寻常疣在内，扁平疣、丝状疣、指状疣等皮肤疣都不是性传播疾病(或者说性病)。因此，HPV 感染远远不能和性病画等号。

(责编：王震、李楠桦)




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