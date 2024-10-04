感染HPV就是得了性病吗？

中新网10月3日电 HPV病毒有很多的亚型，多达200多种。这些病毒亚型中，有一些容易通过性接触传播，而另外有一些容易通过皮肤接触传播。包括寻常疣在内，扁平疣、丝状疣、指状疣等皮肤疣都不是性传播疾病(或者说性病)。因此，HPV 感染远远不能和性病画等号。