感染HPV就是得了性病吗？
2024年10月04日09:30 来源：中国新闻网
中新网10月3日电 HPV病毒有很多的亚型，多达200多种。这些病毒亚型中，有一些容易通过性接触传播，而另外有一些容易通过皮肤接触传播。包括寻常疣在内，扁平疣、丝状疣、指状疣等皮肤疣都不是性传播疾病(或者说性病)。因此，HPV 感染远远不能和性病画等号。
(责编：王震、李楠桦)
中新网10月3日电 HPV病毒有很多的亚型，多达200多种。这些病毒亚型中，有一些容易通过性接触传播，而另外有一些容易通过皮肤接触传播。包括寻常疣在内，扁平疣、丝状疣、指状疣等皮肤疣都不是性传播疾病(或者说性病)。因此，HPV 感染远远不能和性病画等号。
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