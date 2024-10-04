浙江多地着墨中医药与文旅产业融合

中药代茶饮爆火、中医药夜市行人如织、夜校中医类课程获“千人摇”……中医药正与各行各业碰撞出缤纷火花。现有药用资源2385种的浙江，多地着墨中医药与文旅产业融合故事，使人可在药石清香中邂逅“诗和远方”。

2024浙江省中药材博览会暨第十七届磐安中药材博览会正在举行，举办地金华市磐安县有“中国中药材之乡”之称，该省唯一以中药材产业为依托的特色小镇“江南药镇”就坐落在这里。

磐安县旅发公司旅游集散中心副总经理黄菲介绍，该县出台了从中药材种植加工到生产销售、旅游观光等一系列政策，构建中医药全产业联动和“中医药+”新业态融合发展的产业体系。江南药镇养生博览馆还加入了浙江省药品监督管理局“浙药科普”矩阵。

“旺季更旺，淡季不淡。”磐安县长生老号中药材有限公司负责人吴莹深有所感，她说，随着“江南药镇”的知名度愈加提升，慕名而来的游客越来越多。据统计，2023年，磐安县中医药产业产值达92亿元(人民币，下同)，旅游人数达100多万人次。

同样有“药乡”之称的杭州市淳安县临岐镇，围绕中医药文化主题，加速“药旅融合”，建成千岛湖中医药博物馆、国医馆、艾文化体验馆等场馆设施，通过主题研学、康养体验等方式有效振兴旅游经济。2023年，该县在中医药文化旅游方面共吸引游客31万人次，实现经济收入3000余万元。

“十一”假期期间，位于温州市鹿城区南塘中医药特色街区的延生堂国医馆，推出了“十秒出痧、无痛痧灸”中医外治疗法体验，以及中药雪梨棒棒糖、八珍饼等潮流养生零食试吃等多类活动。

“随着人们对健康生活的重视程度增加，中医药以其独特的理论和实践，吸引了越来越多人的关注。”延生堂南塘馆馆长雷灵洁说，中医药主题街区一方面可以集中提供药膳体验、传统疗法及相关课程，让游客在游览的同时深入了解中医文化；另一方面，也需要加强行业规范与监管，提高从业人员专业水平，并通过科普宣传进一步提升大众的理解与接受度。

相较于中医药诊疗，中药膳食更贴近生活，广受游客喜爱。中华老字号胡庆余堂结合自身中医药文化优势，在药膳馆领域探索连锁化市场化餐厅商业模式。

“我们采用医师开方、药师配方、厨师烹饪‘三师合一’的独特方式，通过药材和食材合理搭配‘寓医于食’。”胡庆余堂药膳馆总经理张永胜说。

当下，追求健康养生的年轻人已成为药膳饮食的消费“主力军”。张永胜认为，药膳馆从去年杭州亚运会期间陆续有外国友人“打卡”而“出圈”，到如今在网络社交平台被众多顾客点评分享而出彩，无不体现出年轻人对健康生活的追求以及对中医药文化的认同。

今年6月，浙江省印发历史经典产业传承创新发展行动方案，其中指出促进“历史经典+文旅”；该省还即将出台进一步促进浙产中药传承创新发展的实施意见，助推中药历史经典产业高质量发展和共同富裕示范区建设。