中医药文化交流会在浙江举行

中新网金华10月2日电 (钱晨菲)近日，来自两岸中医药领域专家学者、业界翘楚齐聚千年药乡浙江磐安，参加2024问道两岸·浙里寻药——中医药文化交流会，共同探讨中医药传承创新发展之策。

会前，与会嘉宾实地考察了多个药材点位，了解当地中医药健康产业发展情况。

交流会上，中国科学院院士、有机化学家、上海中医药大学创新中医药研究院院长林国强作主旨报告，5名专家学者和优秀企业家围绕中医药文化传承和中医药产业高质量发展作交流发言。

民革浙江省委会与磐安县签订合作协议，旨在加强战略合作，助力中医药产业高质量发展；台湾中药商业同业公会联合会与磐安县中药产业协会签订中医药健康产业战略合作协议。

现场，磐安县委书记金艳表示，磐安出好药，好在品种多、够地道、产业兴、能养生。磐安将建立常态联系机制，进一步细化合作项目，力争早结硕果。衷心希望更多朋友选择磐安，共创中医药事业，磐安将以更开放的姿态、更贴心的服务、更优越的环境，与大家共同谱写中医药高质量发展的新篇章。

中共金华市委常委、统战部部长胡敏说，本次交流会是一次中医药领域传承文化、分享智慧、共商合作的盛会。希望磐安借势借力，以此次交流会为契机，及时掌握最新研究动态、发展趋势和产业热点，加快构建优质优价、产业联动和新业态融合发展中医药产业体系，推动磐安成为浙江中医药强省建设的战略支点；希望科企携手并进，加强中医药产业的产学研结合，加快中医药生产企业转型升级，让科技创新的关键变量成为中医药高质量发展的最大增量；希望两岸加强交流，推动两岸在人才培养、科研合作、产业对接等方面深度融合，为两岸交流搭好连心桥、汇聚正能量。

全国人大代表，民革中央副主席、浙江省委会主委，浙江省人大常委会副主任吴晶在讲话中指出，中医药是中华文化的瑰宝，传承弘扬中医药文化是两岸中华儿女的共同责任。两岸同胞要厚植使命情怀，当好中华中医药文化代言人、传承人、传播人，向全世界讲好中医药发展故事，为构建人类卫生健康共同体作出更大贡献。要共同分享中国式现代化发展机遇，发挥好台湾地区科研优势、流通优势，发挥好大陆资源优势、人文优势，强强联合、互补互促，共同谱写创新融合、协作共赢的发展新篇章。民革浙江省委会将持续与大家一起，共探中医药领域新质生产力，共同推动浙台合作越走越实、同胞福祉越来越好、情感纽带越拉越紧，共创民族复兴美好未来。