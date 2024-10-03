又到吃蟹季 如何选购优质螃蟹？

“秋风起，蟹脚痒，九月圆脐十月尖”。金秋时节，肉质细嫩、滋味鲜美的螃蟹是很多人的“心头好”。买螃蟹时，很多人担心买到死螃蟹，对冰鲜螃蟹也不太放心。死后的螃蟹还能吃吗？如何选购螃蟹？吃螃蟹要注意些什么？

人民优选来了——

本期指导专家：中国水产科学研究院质量与标准研究中心副主任、虾蟹体系质量安全与营养品质评价岗位成员穆迎春。