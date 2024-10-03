五省区冬虫夏草产业保护联盟正式成立

27日，青海、四川、云南、甘肃、西藏五省区冬虫夏草产业保护联盟会议在西宁召开，标志着五省区冬虫夏草产业保护联盟正式成立。

冬虫夏草是青藏高原及其周边地区特有珍稀物种资源，具有特殊药用价值和保健功效，在消除贫困、推动发展、促进人类健康进步等方面发挥着重要作用。青海、四川、云南、甘肃、西藏五省区冬虫夏草产量占全球总产量的98%以上，是全球冬虫夏草主产区。

图为会议现场。李江宁 摄

当日会议审议通过了五省区冬虫夏草产业保护联盟倡议书、章程、联盟理事长、秘书长人选名单及专家委员会名单，五省区有关部门分别介绍了本地区冬虫夏草产业发展经验和典型做法。

“联盟成立以后，我们要充分发挥五省区林草部门、行业协会及企业的作用，一起推动完善政策制度和标准体系，加强冬虫夏草种质资源保护，共商共建国际国内学术研讨、企业交流合作、商贸交易平台，谋划建设冬虫夏草国家级产业园，不断拓展产业精深加工路径，延伸产业链条，推动衍生产品开发，提升产品附加值，为广大企业、商户营造更好的发展环境，共同推动冬虫夏草产业高质量发展。”青海省林业和草原局党组书记、局长杜平贵表示。

图为青海玉树州牧民正在进行冬虫夏草交易。李江宁 摄

“联盟成立后，应大力宣传对冬虫夏草产区保护和合理利用的重要性，让政府和民众充分认识到保护和持续利用冬虫夏草产区资源的重要性和重要意义。”中国科学院西双版纳热带植物园研究员杨大荣倡议。

成都中医药大学副校长国锦琳表示，中国作为冬虫夏草资源的绝对中心、研发中心、流通中心和消费中心，通过五省联动，强化科研与转化，实行保护与培训并举、恢复与利用并举、规范与扶持并举，有信心的实现冬虫夏草资源的保护与可持续利用和谐共生。（记者 李江宁）