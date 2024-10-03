中国-巴西心血管创新论坛线上举行

日前，由厦门大学附属心血管病医院(简称“厦心医院”)和巴西梅塞亚纳医院共同主办的中国-巴西心血管创新论坛(线上)落幕。这成为中巴推进金砖国家医疗交流合作的最新进展。

活动当中，厦心医院向外方进行了三场高难度手术直播，分别运用国产创新医疗器械VitaFlow Liberty、LuX-Valve Plus和C-Wave，完成了经导管主动脉瓣置换术、经导管三尖瓣置换术和经皮冠脉血管内冲击波球囊导管成形术三例高难度介入手术。巴西专家则分别展示二尖瓣和三尖瓣瓣中瓣置换术、冠状动脉慢性完全闭塞病变介入治疗三例手术录像。

厦心医院院长王焱，首都医科大学附属北京安贞医院心脏内科中心主任马长生等中国专家和圣保罗丹特·帕赞尼斯心脏病研究所、圣保罗大学心脏研究所、圣保罗医学院等多家巴西知名专家共同研讨病例。

近年来，金砖国家医疗交流合作持续走深走实。以厦心医院为例，该医院成立了金砖心血管健康创新中心，与印度、巴西金砖国家和萨尔瓦多、印尼等“一带一路”国家的医院建立合作关系。

厦心医院先后受邀前往萨尔瓦多、巴西、阿塞拜疆、印尼等国家开展手术指导，完成多项中国创新医疗器械在当地的首例植入，指导当地医院开展心血管创新技术。

今年4月，王焱即受邀参访巴西多家知名医疗机构及医学院，并在当地运用国产器械指导当地开展一例经导管主动脉瓣置换术和一例复杂冠脉支架植入术。

同为“金砖城市”的中国福建省厦门市和巴西塞阿腊州福塔莱萨，也因医疗合作增添诸多“有温度”的密切联结。

此次论坛上，塞阿腊州卫生保健和区域发展厅厅长劳罗·佩尔迪冈和梅塞亚纳医院院长卡洛斯·桑托斯也回顾说，今年4月，厦门市经贸代表团访问巴西，在厦门市委主要领导和塞阿腊州州长的共同见证下，厦心医院与梅塞亚纳医院签署了合作协议。此后，双方医院在心血管医疗、人才培养、科研合作等方面展开了密切合作。

此外，厦心医院发起“心苗”访问学者计划，招收国际青年心血管专科医师来厦受培。目前，项目已累计接收巴西、印尼等7个国家13名学员。

国家国际发展合作署日前还宣布，未来3年由厦心医院面向“全球发展倡议之友国家”招收50名“心苗”学员。王焱表示，将邀请更多巴西学者到厦交流。

“中国技术对我帮助很大，中国学术之旅的所见所闻都是我非常宝贵的经验。”巴西籍“心苗”计划访问学者安东尼奥·西茂对记者说，“这段友好而充实经历，启迪了我如何看待巴西和中国的关系。”

厦门市金砖办常务副主任黄峰表示，金砖国家合作模式中，依托医疗合作，构建国际化、专业化和产业化的出海交流平台，作为对外交流合作的“厦心模式”值得关注。

“厦门与福塔莱萨自2023年缔结友城后，金砖国家医疗交流与合作不断深化。”巴西塞阿腊州国际关系厅厅长罗莎妮·梅德罗斯受访说，这成为巴西和中国建交50年来的生动案例。（林春茵 许良友）