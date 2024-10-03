“江西小炒”出圈，赣菜餐饮消费何以势头强劲？

“十一”黄金周，民众假期外出需求旺盛，餐饮消费也迎来高峰期。

“放假啦，客人明显增多，包间整个假期都被预订了。”10月2日，在鄱阳湖畔的江西省余干县，一家小炒店老板周荣告诉记者，国庆假期前两天，其小炒店营业额有数千元。

图为国庆假期期间，在江西省余干县，不少食客在一家小炒店用餐。吴鹏泉 摄

今年以来，“江西小炒”持续走红，尤其是在江浙沪的一些城市里，“江西小炒”颇受顾客喜爱，相关话题频频在网络平台上被讨论和传播。“江西小炒”以爆炒入味，满满“锅气”迎接食客的大快朵颐，堪称“下饭神器”。

虽不在“全国八大菜系”之列，但近年来，以“江西小炒”为代表的赣菜凭借“鲜辣香醇、味和天下”的特色，在餐饮市场日益激烈的竞争中逐渐脱颖而出，与消费者之间完成一次次“双向奔赴”。

“江西小炒”带动本地餐饮蓬勃发展

伴随着持续攀升的热度，“江西小炒”在香飘四方的同时，也进一步“点燃”了本地餐饮消费市场。

“走，去吃‘江西小炒’！”近期，江西省会南昌一家传统赣菜店迎来了不少外省客人。“到店的外地人明显多了起来”，这家赣菜店的负责人罗先生粗略统计，暑期该店超过五成的客人来自外地。

“以前我们店是做回头客，靠的是本地人口口相传，现在很多客人是根据旅游攻略或相关平台美食榜单找到我们。”深耕餐饮市场17年的罗先生，希望能够接住“江西小炒”这波热度，将好吃的赣菜带给更多人。“我们上了一些线上套餐，尽可能把店里的招牌菜囊括在内，为的是让新客人用更低成本尝到更多特色菜，留住更多人。”

相关平台发布的《2024地方菜发展数据观察》显示，江西菜线上消费热度增长迅速，增速高达40%。

在文旅IP频“出圈”的景德镇，当地餐厅“三宝别院”主打“江西小炒”，店里菜品八成以上都是小炒，客流稳步提升。

“三宝别院”是江西餐饮市场的一个生动缩影。在文旅热潮和“江西小炒”热度等因素带动下，赣菜餐饮消费势头强劲。

江西省统计局公布的数据显示，今年前八个月，全省限额以上餐饮业营业额同比增长13.8%，今年以来连续七个月保持两位数增长。

官方多项举措助推赣菜“走出去”

江西地方志书《豫章记》曾记载，江西饮食“嘉蔬精稻，擅味于八方”。赣菜的菜品种类齐全，有菜谱及出处的就有469道，加上地方菜、农家菜、小菜等累计有1000多个品种。

善取八方精华的赣菜，正加速走向海内外。从实施赣菜“扬名”行动支持餐饮企业在一线城市高铁站设立赣菜门店，到出台政策文件推动赣菜小吃企业加快全国网点布局，再到推动赣菜“出海”鼓励赣菜企业开拓全球市场，江西官方推出了一系列政策举措，助力赣菜“走出去”。

图为中国赣菜品牌推广中心内展示的赣菜“十大名菜”。(资料图)吴鹏泉 摄

“江西小炒”疯狂“占领”江浙沪，让更多人嗅到了赣菜的市场潜力。

数据显示，此前仅浙江省范围内共收录江西菜餐饮商家超过4000家，店名里有“江西小炒”四个字的店就有近600家，在平台的“发现好店”榜单里，“江西小炒”的上榜率近70%。

“20元吃饱，50元吃好。”亲民的人均价格是“江西小炒”的优势。从餐饮行业转型趋势来看，平价化的大众消费已成为主流。如何在这轮转型周期中，抓住“性价比”发挥“后发优势”，是江西餐饮行业的必答题。

业内人士分析认为，随着国内餐饮行业加快进入结构性调整周期，为主打亲民价格的“江西小炒”带来新机遇，赣菜产业需立足本地消费，加快通过数字化手段丰富经营场景，变“小炒”为大产业。（记者 吴鹏泉）