优质医疗资源送到群众“家门口”——河北推进紧密型县域医共体建设观察

“有县医院大夫在乡镇卫生院坐诊，省去我们来回赶路的辛苦，在家门口就能享受县级医院的医疗服务。”日前，在河北省廊坊市固安县东湾镇卫生院的专家诊室，来自固安县中医院的副主任医师吕光正在为患者王友梅检查膝盖的恢复情况。

前段时间，王友梅膝盖出现不适，走路不便。正在东湾镇坐诊的吕光接诊后，诊断患者为膝关节积液。经过吃药并配合其他治疗，病情明显减轻。

东湾镇卫生院是固安县总医院成员单位之一。“县里成立了医疗集团管理委员会、组建固安县总医院，将县人民医院、县中医院、14家乡镇卫生院及487所村卫生室全部纳入其中，实行人财物统一管理，明确各级医疗机构功能定位，做到错位发展、协同发展。”固安县中医院相关负责人说。

这是河北省推进紧密型县域医共体建设的一个缩影。从2019年12个紧密型县域医共体国家试点县（市、区），到2022年51个省级重点推进县（市、区），再到2023年全面推开，近年来，河北省紧密型县域医共体建设不断推向深入。

“今年3月，我们印发相关文件，明确了深化紧密型县域医共体建设的具体任务和工作要求。各县（市、区）要全面整合县域医疗卫生资源，由综合实力最强的县级医院牵头，组建1至2个医共体，覆盖辖区内所有乡镇卫生院和社区卫生服务中心。”河北省卫健委医改处处长李斌斌说，截至目前，河北全省符合条件的140个县（市、区）共组建201个医共体，覆盖1812个乡镇卫生院和95个社区卫生服务中心。2023年医共体内县级医疗机构向乡镇卫生院派驻管理人员2.25万人次、专业技术人员10.28万人次。

“刘阿姨，这次检查各项指标都正常，您按时吃药，按时复查就可以了。”在承德市承德县满杖子乡卫生院，前来开展帮扶的承德县医院心血管内科医生、副主任医师胡小政正在为患者进行诊疗。今年4月，胡小政开始在满杖子乡卫生院看诊，挂职副院长，他还带来了每月一次的各科室专家团，让老百姓在家门口挂上“专家号”。

紧密型县域医共体建设不仅让群众看病有“医”靠，还让他们看病更方便。医疗资源下沉的不仅是医疗专家、专业医护人员，还有远程诊疗、乡村卫生健康服务一体化管理。

“大夫，我最近老是憋气胸闷，您给开个检查看看，到底是咋回事？”日前，84岁的李华在家人陪同下来到丰宁满族自治县黑山嘴镇中心卫生院，接诊医生高兴阁了解情况后，为患者开具了DR检查单。检查后，影像直接上传到了丰宁满族自治县医院医共体影像中心，被中心主任郭军接收。

黑山嘴镇距离丰宁县城50多公里，偏远的山村到县城距离更远，群众就医相对不便。医共体成立后，很多患者的检查结果可以直接上传到县里大医院，大大提高了医疗服务的效率和质量。

县域医共体强起来、壮起来，群众健康才能真正得到保障。其中，对慢病患者的精准管理是一项重要工作。

“你没精神多久了？”“好几年了。”“平时吃什么药？”“就吃几颗止疼片，有时候晕，我就躺一会儿。”“你这是得了糖尿病和高血压了，需要吃药控制。”这是今年张家口市康保县“百次健康大筛查”活动中，县医院医生与张纪镇65岁村民张富林的对话。

为精准掌握慢病患者情况，去年12月，康保县依托紧密型县域医共体建设平台，组建张家口首家县域慢病管理中心。联合各乡镇、各村，针对高血压、糖尿病、冠心病等六种慢性病开展“百次健康知识大讲堂”“百次健康大筛查”活动。被筛查出来的患者信息全部生成电子病历，上传到慢病管理中心。

“我的身体状况，县医院比我知道得都清楚。”张富林说。

随着河北县域医共体建设的不断推进，不同层级医疗机构的资源和功能不断整合，多地探索出更多打通群众看病“最后一公里”的新举措。

下花园区为解决基层医疗机构药品资源不足、患者购药不便难题，依托区医院中心药房，创新推出医共体“共享药房”新模式；易县医疗卫生集团创建1个急救中心、5个急救站、24个急救点位的“三布局”急救体系，为患者搭建起生命绿色通道；怀来县开展北京名医基层培训项目，培训基层医务人员210人次，有效提高乡村医务人员诊疗能力……幸福网越织越密，正大大增强群众的健康获得感。（记者秦婧）