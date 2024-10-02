漫游绿心公园 赏运河文化时尚

品一盏香茗、绘一提灯笼、赏一场国潮时装秀……昨晚，国潮·新韵——2024运河文化时尚大赏在副中心城市绿心森林公园举办。活动通过时尚潮流与传统文化的融合创新，展现城市副中心古今同辉的城市特质与魅力，庆祝新中国75周年华诞。

北京青年报记者注意到，游客走进活动现场就仿佛走进了一场如梦似幻的沉浸式国风剧场，古典文化与流行元素在空间内游走。游客可以在逛、购、品、赏中体验美好生活，品味秋日之美，感受副中心城市魅力。

据了解，今年的运河文化时尚大赏包括“梦、锦、繁、逸”四个部分。

“梦”，体现为“寻梦红楼”，将情景表演与红楼梦中的人物故事相结合，设置主线剧情演出和支线任务探索。主线剧情演出部分，融入“玉缘尽处 花落无声”“木石金玉 白雪天涯”“海棠香径 西厢共梦”“梦归太虚 红楼遗韵”等情节和场景，让市民仿佛穿越到书中贾府的繁华盛景之中。

“锦”，体现为“华裳映月”，以服饰为语言展现大运河的人文地理特质。这也是本次国潮·新韵——2024运河文化时尚大赏的重头戏。主题时装秀首次引入科技元素，青年模特与AI模特汇聚在大运河畔，共同演绎文化创新服装，其中还包括10余套数字服装，以服装为媒介，传达出运河文化典雅、时尚、包容的视觉形象。

“繁”，体现为“古韵市集”，分为“花young——2024高校大运河青春市集”和“国风市集”两个部分。“花young——2024高校大运河青春市集”，集聚了运河沿线省份15所高校大学生的6000多件原创作品，为大运河文化的传承、创新展示出别样的青春力量。“国风市集”，分为非遗互动体验区、餐饮区和文创区，复刻古代集市的璀璨繁华，市民在这里可以体验漆扇、拓印、陶艺等互动项目，品尝时尚特色美食，选购心仪的文创工艺品。

“逸”，体现为“七乐五韵”，市民可以在游戏区参与投壶、蹴鞠、射箭、捶丸等古代传统体育休闲活动，更有植物拓印、手绘灯笼等非遗手工体验活动，让市民群众在放松身心的同时感受古人闲情雅趣和传统文化魅力。

值得一提的是，活动现场拉满了“欢度国庆”的氛围。国庆创意灯笼、国庆印章、国风打卡等活动设计，引来不少市民手拿国旗进行合影，祝福伟大祖国生日快乐。（记者 武文娟）