外卖“百元挑战”考验食品安全

食品安全、卫生要求不会因餐馆规模较小而降低。博主拍摄外卖“百元挑战”传递了消费者对食品安全的深切关注，这既考验商家的良心和管理能力，考验平台的治理能力，也对食品监管提出了要求。

短视频平台最近兴起了一件新鲜事儿：博主们给外卖小哥100元钱，请外卖小哥带自己寻找附近最干净的餐馆，并一起在那里吃一顿。这下外卖小哥们可来劲儿了，骑着小电驴，带着博主们走街串巷，发掘出一家家大骨汤面、猪油拌粉、凉菜摊、包子店等。

如何吃得更放心，一直是大家高度关注的话题。每天穿梭于各个餐馆的外卖小哥，确实比隔着屏幕点餐的食客们更了解餐馆的卫生状况。跟着外卖小哥去吃最干净的餐馆，这个点子很新颖，难怪会引来流量，有的视频点赞量高达数百万。

博主拍摄“百元挑战”的初衷或许是为了流量，有没有表演成分不好判断，但这件事儿传递了消费者对食品安全问题的深切关注。

100元是个合理又讨巧的设定。博主出100元钱这个设计，潜意识里把人均价格限定在50元上下，基本与外卖平台的平均客单价相当。人均50元预算有限，外卖小哥推荐的基本上是夫妻档等小餐馆。小店的管理能力和卫生状况往往比连锁店、大店弱一些，找出干净餐馆的过程更有戏剧性，找不出的概率也更大。

令人欣慰的是，大多数外卖小哥稍加思考，就能选出干净餐厅。被推荐的商家无不喜笑颜开，还有消费者表示要去支持这些“良心餐馆”。这对商家是心理上和经济上的双重激励。然而，也有外卖小哥一家也想不出来，只好拒绝了博主的100元邀约，这也不禁让网友们担忧起周边的餐饮卫生状况来。

食品安全、卫生要求并不会因餐馆规模较小而降低。百元挑战不仅考验外卖小哥的眼力，更考验商家的良心和管理能力，考验平台的治理能力，同时对食品监管提出了要求。

“百元挑战”只代表外卖小哥的私人推荐。真正对餐饮外卖门店负有监督责任的，是市场监管部门和平台。外卖小哥取餐时来去匆匆，他们所看到的干净大概率指窗明几净、明厨亮灶。而符合监管要求的餐饮门店，则涵盖了证照资质、从业人员健康管理、原料管理、加工制作过程、食品添加剂使用管理、餐饮具清洗消毒、餐厨垃圾处理等多个方面。

目前餐饮企业分为A、B、C、D四个卫生等级。如果某家餐厅拿到了A级或B级，即使它没在外卖小哥的推荐名单里，也不能说它的卫生没有保障。但不可否认，尽管有分级检查、“双随机”抽查、日常检查和平台资质审核等把关，脏外卖、“幽灵”外卖等现象始终未能杜绝。“百元挑战”以一种更有代入感的方式，道出了消费者对食品安全的关切。

消费者和市场欢迎这种有创意的社会监督方式。同时应注意，在社会监督和追求流量之间，存在着一个模糊的边界，稍有不慎便可能混淆，造成误伤。这个边界应该是清晰的，那就是监督者是为了追求个人经济利益，还是提醒更多人关注食品安全问题。在坚守边界的基础上，社会监督的积极作用值得平台和监管部门重视。

国庆假期是餐饮消费旺季，让我们换个方式关心自己的食品安全。如果你请熟悉的外卖小哥推荐一家干净的餐馆，他会推荐哪家呢？有兴趣的消费者不妨试一试，没准儿会有意外的收获。（余颖）