国庆节当天，清晨天还没亮，位于河南省漯河市舞阳县北舞渡镇金山路上的闪家胡辣汤总店已人头攒动，热闹非凡。

临近早上6点，店里迎来第一拨客人。店主闪镇元手持一把大木勺，在胡辣汤锅里轻搅几下，抬手一舀，一碗热香四溢的胡辣汤就被端到顾客跟前。“一天下来，营业额能超过8000元，国庆假期这几天可能破万。”闪镇元告诉记者。

闪镇元的老家——舞阳县北舞渡镇，古称定陵，有着悠久历史。闪镇元的祖上精明能干，研制出了深受大众喜爱的闪家胡辣汤。到闪镇元这一辈，已经是第五代了。

“我家是平顶山的，这里的胡辣汤比较有名，我今天专门开车带家人过来尝尝。”正在店里就餐的顾客刘国良告诉记者。

上午10点，与闪镇元的胡辣汤店一路之隔的北舞渡镇丁国华胡辣汤店里也人声鼎沸。“我爷爷原来在漯河市区人民路卖胡辣汤，当时是计划经济年代，那时人们都是拿饭票购买。”58岁的丁国华正在柜台前给顾客盛汤。他告诉记者，自己十五六岁就跟着父亲卖胡辣汤，后来在北舞渡镇开办了以自己名字命名的胡辣汤店。

“这个手艺是个辛苦活。”丁国华告诉记者，北舞渡镇距离许昌、驻马店等城市都不远，每天一大早就有很多货车司机和游客经过这里。为了给奔波的人们提供早点，每天凌晨三四点钟，丁国华和他的家人就开始忙碌起来。

一碗色鲜味美的胡辣汤要经过煮肉、洗面筋、熬制高汤等多道工序，再加入秘制汤料，精心烹饪，直至汤色凝重、香味浓厚，才可以起锅。“听说北舞渡胡辣汤正宗，很多外地人开着车跑几百公里来这里品尝。”丁国华告诉记者，北舞渡镇的胡辣汤还带动了油酥火烧、羊肉烧卖、卷子馍等特色小吃火起来了，成为中原地区美食云集之地。

北舞渡镇不到1公里长的金山路，汇集了闪记、李记、宛家等10余家胡辣汤店。“我家从太爷开始就卖胡辣汤了。”在金山路老宛家胡辣汤店，37岁的宛利民正将一勺勺新鲜的胡辣汤倒入一个10升装的大壶里。“这是给亲戚带的，他们跟我说好几次了，去家里一定要捎上一壶北舞渡镇的胡辣汤。”距离北舞渡镇40公里外漯河市区的顾客张天伟告诉记者，今天他要去南阳亲戚家串门，专门拐到这里买上一壶胡辣汤。

“我记得父母最开始是在路边摆摊，每月还要到附近村庄赶会，拉着架子车走几十里地是常有的事。”父母吃苦耐劳的品德激励着宛利民不断前行。接手门店后，宛利民一直思考如何在坚守中发展。“在不改变传统制作流程的前提下，我试着调整香料配比，略微减少花椒、辣椒的用量，让口感柔和一些，更适合老人和孩子喝。”宛利民说。

在北舞渡镇，不少胡辣汤店面前都有一个产品展示点，一箱箱包装精美的牛羊肉速食胡辣汤不断被前来走亲访友的游客买走。

闪国雨在北舞渡镇卖胡辣汤已有10余年。2018年，他投资上百万元，开设了一家生产速食胡辣汤的工厂。“为了让顾客在家就能做出一碗美味的胡辣汤，我们研发出了速食产品。”闪国雨告诉记者，短短两年，闪国雨胡辣汤的线上销售额已与线下持平。

今年5月17日，漯河市正式发布《北舞渡方便胡辣汤》《北舞渡方便胡辣汤生产规范》《北舞渡胡辣汤烹饪技艺》3项团体标准，为北舞渡胡辣汤向产业化、标准化、规范化发展提供了技术支撑。如今，北舞渡胡辣汤作为“老家河南”的一个美食符号，在全国各地已拥有门店上千家，辐射带动数万人就业。

这个国庆节，透过一碗胡辣汤，闪镇元品出了人气升腾，丁国华看到了生意兴隆……“未来，我们将打造集原料采集、产品研发、美食品鉴为一体的胡辣汤全产业链，从街头小吃发展成为大产业、金名片。”舞阳县委书记王彦民告诉记者。