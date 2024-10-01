事关你我 10月1日起这些国家标准将实施

记者今天（1日）从国家标准委了解到，2024年10月1日，一批重要国家标准开始实施，将为引领产业高质量发展、提高百姓美好生活水平提供标准支撑。

《轮椅车 第1部分：静态稳定性的测定》等3项推荐性国家标准，规定了轮椅车的静态稳定性以及静态强度、冲击强度和疲劳强度等重要性能要求和相应的试验方法，明确了轮椅车的调节程序要求。标准的实施将有助于引导生产企业提高轮椅车质量水平，降低轮椅车使用过程中的安全风险。

《纺织品 防钻绒性试验方法 第1部分：摩擦法》《纺织品 织物最大吸水量下干燥速率的测定》《纺织品 抗病毒活性的测定》3项推荐性国家标准，规定了纺织品防钻绒性、最大吸水量下干燥速率、抗病毒活性的测试方法，有助于加强织物、羽绒羽毛制品等纺织品质量控制，提升产品质量水平。

《智能服装 术语和定义》《数字化试衣 虚拟服装属性》两项推荐性国家标准，规定了智能服装以及数字化试衣中与虚拟服装属性相关的术语和定义，对于引导服装产品智能化、数字化发展具有重要意义。

《家用废弃食物处理器》推荐性国家标准，规定了家用废弃食物处理器的分类和命名、技术要求、试验方法、检验规则和标志包装等，提出了产品的考核指标、核心性能分等分级和产品评价维度等要求，能够有效推动家用废弃食物处理器产品质量提升。

《智能网联汽车运行安全测试技术要求》推荐性国家标准，规定了智能网联汽车测试车辆、测试主体、测试驾驶人或安全员、测试运行主体、测试安全管理等相关要求，将助力智能网联汽车道路运行安全测试活动有序开展，提升智能网联汽车运行安全水平。

《家用和类似用途电器的通用图形标志》推荐性国家标准，规定了家用和类似用途电器通用图形标志的术语、分类和符号，并明确了图形标志的一般要求和设计要求，有助于统一家用和类似用途电器常见图形标志，帮助消费者更好理解图形标志代表的含义，更加便捷地使用电器产品。

《智能家具通用技术要求》推荐性国家标准，规定了智能家具产品的检验规则、标志、使用说明、包装、贮存和运输等要求，适用于室内用智能家具产品的质量控制，有利于提高智能家具产品质量性能，促进家具产品智能化发展。

《中央厨房 运营管理规范》推荐性国家标准，规定了中央厨房运营管理的基本原则、设施设备管理、经营加工过程、安全与追溯、应急与召回、人员管理、信息记录与档案管理、监督评价与改进等要求，对促进中央厨房行业规范化发展、减少食物浪费具有引领和促进作用。

《全国一体化政务服务平台一网通办基本要求》推荐性国家标准，规定了全国一体化政务服务平台一网通办的框架、服务优化、服务渠道、服务流程、公共支撑、安全保障等要求，将有助于促进政务服务线上线下统一融合，推动政务服务更加便民助民利民，提高人民群众获得感和幸福感。（记者 李晶晶）