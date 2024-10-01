笑“尿”了可能不正常 专家：或是盆底功能障碍性疾病

对于一部分女性来说，笑“尿”了并非只是一句玩笑，而是存在健康隐患。国家儿童区域医疗中心(中南地区)广州市妇女儿童医疗中心盆底与泌尿妇科主任黄峥29日表示，这种有可能是压力性尿失禁，是一种盆底功能障碍性疾病，早期干预和治疗有利于改善和康复，从而提高生活质量。

广东省医师协会妇产科电生理医师分会2024全委会及学术年会当天在广州举行，该会议围绕女性产后盆筋膜疼痛综合征的诊治、电生理技术在妇科术后快速康复应用等议题展开讨论。

女性盆底主要是由肌肉和筋膜组成，像吊床一样，在肛门会阴处托起子宫、直肠、膀胱等盆腔脏器，有维持排尿和排便等多种生理功能。随着年龄的增长，特别是女性，盆底的肌肉和组织会变得松弛，就像一个有弹性的网松了一样，当腹部受到压力，比如咳嗽、打喷嚏、大笑或者运动时，就没办法很好地控制尿液，尿液就会不由自主地流出来。

黄峥解释，“笑尿了”尤其在产后、孕期和绝经后的妇女中较为多见，严重时甚至在翻身或平躺时也会发生。这种是一种盆底功能障碍性疾病，其原因包括盆底肌肉和尿道肌肉力量不足，有时也可能是先天性尿道外括约肌缺陷。

广东省高水平临床重点专科妇科学术带头人、广州医科大学附属妇女儿童医疗中心妇产科部主任石琨表示，早期诊断和干预，如手法治疗、电生理治疗和凯格尔运动等，能减少盆底脏器脱垂。此外，手术后患者、老年人以及慢性疾病患者也需关注，以提高生活质量。

“预防措施应从年轻时开始，包括产后管理、手术治疗和老年人筛查。”石琨表示，随着人均寿命延长，越来越多女性面临盆底问题。她表示产后3个月至6个月是盆底肌肉恢复的黄金时期，但任何时间开始治疗都有益。

对于轻度的漏尿，黄峥建议进行盆底肌锻炼，如缩肛运动和憋尿动作，每天至少做60次，持续4至6个月。此外，平板运动和普拉提等也可以帮助收缩盆底肌。对于无法通过锻炼改善的情况，可以到医院的盆底康复中心接受治疗，以加强盆底肌功能和恢复神经功能。她建议患者首先尝试自我锻炼，如果效果不佳，应及时就医检查，以排除其他可能导致漏尿的疾病，并根据病情严重程度决定是否需要其他治疗。 (记者 蔡敏婕)