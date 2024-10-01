刚参加完2024年世界全项目轮滑锦标赛，国家滑板队运动员郑好好就回到了广东惠州的训练场。上板、滑行、摔倒、爬起……循环往复上百次，是她每天训练的常态。“从7岁生日收到第一块滑板，到不满12岁参加奥运会，女儿取得今天的成绩，得益于国家的培养。”郑好好的母亲王哲说。

郑好好的经历，是我国体育事业蓬勃发展的一个缩影。国家体育总局射击射箭运动管理中心副主任王炼认为：“近年来，国家在优化人才选拔路径、创新备战体制机制等方面不断改革探索，在器材、科医、后勤等环节也达到了很高水平。坚实的物质保障和广泛的群众基础，支撑着我国运动员们不断创造佳绩。”

新学期伊始，奥运冠军马龙、陈梦、冯雨和潘展乐来到北京大学校园，和2024级新生一起开启“开学第一跑”。运动员们带动群众开展体育健身，走进校园传播体育知识，恰恰呈现了竞技体育和群众体育相辅相成的关系。

全民健身线上运动会、全国“和美乡村健康跑”、全国社会体育指导员志愿服务活动……今年以来，多个全国性全民健身活动在各地开展，助推群众体育事业进一步发展。近年来，从“带动3亿人参与冰雪运动”，到不断升温的“马拉松热”，随着全民健身上升为国家战略，我国聚焦完善全民健身公共服务体系，加快形成竞赛表演、健身休闲带动，体育场馆服务、体育培训、体育制造、体育传媒等协同发展的体育产业体系。

“运动让人快乐和自信，希望更多青少年加入运动的行列，我们一起走向户外、走进阳光，让生活充满活力！”郑好好说。

【延伸阅读】

我国体育事业持续取得新突破。竞技体育展现更大作为。巴黎奥运会上，中国队以40金27银24铜，创造自1984年以来境外参赛最好成绩；至此，中国队在夏奥会上已夺303金。群众体育添彩百姓生活。截至2023年底，我国共有体育场地459.27万个，累计培养公益类社会体育指导员320万人。2023年，补助2491个公共体育场馆免费或低收费开放，覆盖近1400个县级行政区域。

（本报记者王亮整理）

《 人民日报 》（ 2024年10月01日 06 版）