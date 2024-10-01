我出生在20世纪70年代的江西农村。那时，农村的文化生活还比较单调，我们村子没有人家有电视。村民们一年到头的文化生活，就是逢年过节看看舞龙舞狮表演。

到了80年代，村里开始有人家买电视。电视在当时可是稀罕物件。记得村里第一台电视是邻居家买的一台12吋的黑白电视机。当时，几乎全村的人都跑去邻居家瞧稀罕。那段日子，每天晚上左邻右舍都到邻居家看电视。堂屋坐不下那么多人，邻居只能把电视机搬到院子里。那时没有有线电视，只能看几个频道，接收电视信号全靠一根立在院子中的顶端绑着几根铝管的长木棍。90年代后，乡亲们的日子越过越好，村民们基本家家都买了电视，电视机的尺寸越来越大，电视频道和电视节目越来越多，黑白电视也渐渐变成彩电。

进入新世纪尤其是党的十八大以来，村民们的文化生活发生了更大变化。文化活动室、农家书屋、新时代文明实践站等文化活动场所如雨后春笋般在农村涌现，智能手机、电脑等也成为村民们生活中的标配。各种文化活动也越来越丰富，“送戏下乡”“送电影下乡”常态化开展，村民们在家门口就能看到各种精彩戏曲剧目和电影大片。今年4月，在我们县文体艺术中心，还举办了一场大型明星演唱会哩！

生活越来越好，在很多文化活动中，农村群众不仅是观看者，还成为参与者。

以我为例，小时候我特别喜欢我们当地的建昌锣鼓，老想学打鼓，可没那个条件，只能夜里在床上拍打着自己的小肚皮来过鼓瘾。现在条件好了，县里文化馆的老师经常下乡指导开展文化活动，我在这个过程中学会了打鼓，成为乡村文艺骨干，还经常跟着文化馆的老师们到各个乡镇演出。在我们这里，像我这样的乡村文艺骨干还有很多，大家有的擅长唱歌，有的擅长唱戏，有的擅长演小品，有的还会写剧本呢。我们经常自编自导自演各种节目，深受乡亲们欢迎。有时在演出中，一些村民冲我喊道：“我是你的粉丝哩！”我既感觉不好意思，又有一种满足感。

这些年，乡村文化活动经历了从“送文化”到“种文化”再到“创文化”的转变。我们这些乡村文艺骨干是“送文化”的受益者，也是“种文化”结出的成果。今后，我们要成为“创文化”的主体，努力为乡村文化振兴贡献自己的一份力量。