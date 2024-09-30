第二届中国·赞皇酸枣仁产业发展大会暨全国睡眠产业研讨会在石家庄举行

“第二届中国·赞皇酸枣仁产业发展大会暨全国睡眠产业研讨会” 开幕式。张晓峰摄

9月27日至28日，“第二届中国·赞皇酸枣仁产业发展大会暨全国睡眠产业研讨会”在石家庄举行。

此次活动由中国中药协会中药生态农业专委会、中国中药协会中药材种植养殖专委会、世界中医药联合会药用植物资源保护与利用专委会联合主办，石家庄市农业农村局、赞皇县人民政府承办。活动期间举办了“酸枣仁及睡眠产业学术研讨会”“酸枣仁及睡眠产业合作对接会”“中药及睡眠产业‘百企赞皇行’”“酸枣仁及睡眠产品展览”等活动。该活动将进一步叫响“赞皇酸枣仁 帮国人睡好觉”区域公用品牌，为石家庄市打造千亿级生物医药产业集群提供产业支撑。

品牌引领，产业增添新动能

“赞皇酸枣仁品牌战略起点高、格局大、创意好，赞皇酸枣仁区域公用品牌建设破解了大枣产业转型升级的行业难题，发展为全国大枣产区转型发展的先行者。”农业品牌专家贾枭表示。

赞皇是全国最大的酸枣仁加工产业集群和购销加工集散地，酸枣仁产量连续20多年领先全国。全县有专业化酸枣仁公司300多个，供销加工户1100多户，从业人员上万人，年加工销售酸枣仁7000余吨，占全国市场份额70%左右，形成了“买全国、卖全国”的产业集群。

在开幕式上，中国中医科学院中药资源中心主任郭兰萍和浙江理工大学生命科学与医药学院院长梁宗锁分别作了主旨报告。河北省药品医疗器械检验研究院高级工程师孙慧珠发布《赞皇酸枣仁基原鉴定研究结果报告》，鉴定结果显示赞皇大枣改接酸枣品质与赞皇野生酸枣高度一致。

赞皇县产出的酸枣仁粒大饱满，色红油润，药用成分高。赞皇县以“区域公用品牌+企业品牌+产品品牌”为架构，叫响赞皇酸枣仁区域公用品牌，带动企业产品品牌创建，扩大市场影响力。

“近年来，赞皇县不断完善优化酸枣仁种植、加工、交易等产业链环节，编制完成赞皇酸枣仁产业发展规划，去年又携手全国知名的区域公用品牌建设团队农本咨询来打造赞皇酸枣仁品牌，走品牌引领产业高质量发展的道路。”赞皇县农业农村局党组书记韩立芳表示，过去这一年，赞皇酸枣仁产业加速发展，启动种业创新基地建设，扩大酸枣种植面积，提升洗枣能力，推进深加工车间建设……通过品牌建设引领产业全链发展，进一步增强了市场竞争力和可持续发展能力。

“打响赞皇酸枣仁区域公用品牌提高了我县酸枣仁在行业内的知名度，吸引了不少客商与我们主动联系，增加国药集团等大型药企的订单，今年的销售量较去年翻了近一倍。”赞皇县冀冠酸枣仁有限公司负责人张晓磊表示。

赞皇县酸枣仁产业发展合作签约仪式。张晓峰摄

以枣为媒，引贤引智谋新机

枣业是赞皇农业支柱产业。赞皇县山场面积达115万亩，野生酸枣资源18万亩，大枣改接酸枣及人工种植酸枣4万亩，是道地药用酸枣核心产区之一。近年来，睡眠市场不断扩容，俗称中药界“睡美人”的酸枣仁身价倍增，赞皇酸枣仁需求量越来越大。

酸枣仁产业如何把握机遇，推进合作，加快创新发展？在酸枣仁及睡眠产业学术研讨会上，专家、嘉宾把脉问诊、各开“良方”。高文远、周荣、王继永、元小冬、谢晓亮等多位专家学者进行主题报告，并且以酸枣仁及睡眠产业研究与发展趋势为主题进行圆桌对话。

“这是一次非常难得的学习交流机会，有专家的前沿分享，有头部企业的碰撞交流，这些信息对我们全县酸枣仁发展极具参考价值。”赞皇县人民政府副县长张晴表示，今天这次大会也是各地关联企业共襄机遇、交流合作的平台，大家踊跃分享前沿热点，积极催化学术灵感，广泛达成合作共识，聚力推动酸枣仁产业高质量发展。

据悉，该县聘请数位全国知名专家担任赞皇酸枣仁产业发展顾问，引进了享受国务院特殊津贴的专家谢晓亮博士领衔的科研团队，制定了赞皇县酸枣产业规划，起草修订四项酸枣修剪、种植等方面标准，进一步提升赞皇酸枣仁品质。

赞皇县创新经营主体引进和人才引进，指导解决酸枣仁产业发展诸多难题。引进的河北康平健康产业有限公司在功能性食品方向拥有11项国家发明专利；引进的河北玖汇科技生物有限公司在全国率先解决酸枣水洗污染问题，填补了国内药用酸枣加工产业节能防污、绿色发展的空白和国内开发酸枣果肉精深加工产品技术专利池的空白。谋划实施的“药食同源”产业人才集聚工程成功入选人才强冀工程2024年度重点人才项目。

据悉，该县编制了全国第一部酸枣仁产业图谱、形成了全国第一个酸枣仁基原检测报告、建成了全国第一个酸枣产业展览馆，同时中国酸枣仁种业创新基地落户赞皇。

开幕式上，杭州数亮科技北京公司负责人章彩云发布酸枣仁价格指数报告，河北中医药大学教授严玉平发布河北省干制酸枣叶食品安全地方标准，中国城市经济研究院负责人黄儒乐发布《酸枣仁产业图谱2024》。

以会搭台，全产业链合作结硕果

此次大会上，赞皇县人民政府分别与中国城市经济研究院签署共建中国睡眠之乡战略合作协议；与张家口农垦集团签署酸枣产业战略合作协议；与保利乐享文娱科技(北京)有限公司签署赞皇长寿岛文旅睡眠康养项目战略合作协议。

同时，神威药业、以岭药业、国药同济堂、国药乐仁堂、亳州市瑞荞鑫药业、四川新荷花中药饮片、山西药之堂药业等国内知名药企分别与赞皇县多家药企和种植基地分别签署酸枣仁产地直采协议和酸枣GAP生产示范基地合作协议。赞皇县农业农村局与张家口农垦集团、河北省中药材学会签订中国赞皇酸枣特色种业创新基地合作协议。亳州市药通、亳州万草堂与赞皇县惠康公司签订酸枣仁电子交易平台战略合作协议。

据介绍，本届大会达成合作项目金额总计28亿元，涉及中药材种质提升、大健康产品研发及高端制造等中医药全产业链。

近年来，赞皇县坚持融合发展丰富产业业态，围绕酸枣仁产业，该县衍生出了康养、露营、民宿等“新叶”，创新发展休闲露营睡眠经济新体验，四季湖光、向云端等5个露营地精彩呈现，王落民宿、栗椿别苑等特色民宿加快打造，形成了满足消费者个性化需求、风格化睡眠体验的生动局面。

该县充分利用5G、大数据、云计算、人工智能、区块链等新一代信息技术，实施酸枣仁产业数字化提升工程，建立酸枣仁产业大数据信息平台，采集酸枣种植基地、采收、加工、仓储、交易、物流、价格、质量等环节全产业链数据信息，形成了连接基地、仓储、检验、流通和消费各环节的信息系统。

“下一步，我们将深化产学研合作开发力度，挖掘酸枣仁利用价值，引进开发更多食品、药食同源产品，更好满足市场需求，在更长链条上开展多元化合作。同时，紧盯今天的协议签订事项，加快推动河北省首个规模化酸枣GAP标准基地、酸枣仁电子交易平台等项目落地，促进实现酸枣产业规范化、可持续发展，让酸枣仁这一特色中药材走向全国乃至全球市场。”赞皇县委书记陈宏锋表示。（祝龙超、安献锋、王晓丽、刘世伟）