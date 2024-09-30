箭牌首个天猫超级品牌日：连接年轻消费者 翻开品牌新篇章

近日，箭牌首次联合天猫超级品牌日，在明潮千帆音乐节打造超级音乐看台。现场设立沉浸式卫浴体验区，观众可现场打卡朗朗同款产品。消费者可以在享受音乐盛宴的同时，沉浸式感受箭牌所倡导的随心所浴理念。

当今时代，品牌的发展已远远不止于单纯依靠产品功能的强大。消费者更加注重品牌为他们带来持续、革新的独特体验，以及满满的的情绪价值。对于走过30年历程的箭牌来说，站在这一重要里程碑上，更需要展现出全新的活力与突破，与消费者建立更紧密的连接。

据介绍，今年920，箭牌精准洞察到国人对卫浴品质不断进阶的需求，再度携手国际钢琴大师郎朗，提出今年的920主题随心所浴生活大师。希望通过打造高品质、智能化的卫浴产品，为年轻人提供一个舒适、放松的空间，让卫浴空间成为他们最小单位的舒适区。同时也鼓励年轻人在生活中学会发现美好、享受美好，成为自己生活的主宰者。

箭牌卫浴联合钢琴大师郎朗拍摄品牌TVC，通过生动的视频演绎，希望传达卫浴空间是一个有情感的“疗愈空间”用户在体验卫浴产品时如同倾听郎朗弹奏的钢琴旋律，为用户提供舒适，松弛慢下来的方式。

微博平台上，话题#随心所浴生活大师#凭借消费者广泛的参与度，迅速积累热度，阅读量收获1.5亿+，进一步扩大了活动的声量，提升了箭牌卫浴产品的感知力度，深化了品牌与美好生活的关联。

除了在线上铺设多平台内容矩阵式传播，箭牌更联动线下打造一场万家门店的郎朗上头活动，吸引到超多圈层粉丝到线下打卡郎朗同款产品，引导用户开启生活大师之旅，体验箭牌产品的卓越功能，解锁随心所浴的生活态度。这种线上线下相结合的营销方式，有效地提升了消费者的参与度和购买意愿，完成了从态度传递到刺激销售的闭环。

箭牌相关负责人表示，未来，箭牌卫浴将继续探索更多与年轻消费者互动的方式，秉持智慧人文卫浴的品牌理念，不断探索创新，为消费者打造更加舒适、品质的卫浴产品和服务。同时，箭牌卫浴也期待着与天猫在未来携手共进，为消费者创造更美好的生活体验。