瑞幸咖啡轻乳茶系列获“2024品质消费创新案例”

9月25日，瑞幸咖啡轻乳茶系列荣膺由南方财经全媒体集团、21世纪经济研究院发起的“2024品质消费创新案例”大奖。“2024品质消费创新案例”聚焦企业产品或服务在创新性、颠覆性、成长性、持续性、建设性、柔韧性、美誉度七大维度上的卓越表现，旨在挖掘行业标杆，提升消费企业价值，推动中国消费市场蓬勃发展。凭借卓越的产品创新实力、广泛的市场认可度以及强劲的增长潜力，瑞幸咖啡轻乳茶系列赢得此殊荣，彰显了瑞幸咖啡在品质消费领域的引领性、标杆性。

近年来，随着健康观念逐渐深入人心，消费者在选择饮品时更注重其成分与健康价值。瑞幸咖啡聚焦消费者的健康诉求，轻乳茶系列采用真奶好茶，符合“0植脂末、0反式脂肪酸、0阿斯巴甜、0氢化植物油”的“4个0”标准，好喝轻负担。

瑞幸咖啡轻乳茶系列取得了优异的市场表现，除了得益于在产品创新上的卓越表现外，新消费场景的打造也是重要推动因素。瑞幸咖啡打造“上午咖啡下午茶”全时段消费场景，通过咖啡与茶饮的相互渗透覆盖多元消费人群，激发市场活力。

瑞幸咖啡不断突破品类边界，推出深受消费者欢迎的咖啡茶饮产品，不仅为品牌实现长期可持续发展提供了有力支撑，也将进一步带动中国现制饮品市场融合发展的大趋势，推动行业迎来更广阔的发展空间。