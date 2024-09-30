光明乳业亮相2024世界设计之都大会

近日，以“设计无界，新质生长”为主题的2024世界设计之都大会在上海世博城市最佳实践区拉开帷幕。9月29日，作为连续两届世界设计之都大会的战略合作伙伴，光明乳业在大会期间成功召开“乐享设计无界 焕新百年光明”2024年光明乳业焕新发布会，以创新成果引领新质生产力，以亮眼设计闪耀世界设计舞台，为百年乳企焕新发展注入光明力量。

著名排球教练郎平，著名京剧表演艺术家、上海京剧院梅派大青衣史依弘，巴黎残奥会中国代表队旗手、巴黎残奥会女子佩剑个人A级冠军辜海燕，中共上海市经济和信息化工作委员会书记程鹏，上海市残疾人联合会副理事长汤艳，光明食品集团党委副书记朱晨红，上海博物馆副馆长李峰，澎湃新闻总裁、总编辑刘永钢，光明乳业党委书记、董事长黄黎明及党委副书记、总裁贲敏等领导及行业专家、媒体嘉宾、经销商代表、消费者代表出席发布会。光明鲜活大使张之臻通过视频为发布会送上鲜活祝福。

全生命周期创新，引领乳品新风尚

发布会上，程鹏作发布会开幕致辞。他表示，设计在品牌建设中占据着举足轻重的地位，要充分发挥上海时尚消费品产业的集聚优势，打造引领设计风尚的“上海牌”，打造创新供给的“加速器”，打造跨界融合发展的“品牌圈”，以更多品种、更高品质、更优设计擦亮新时代“上海制造”名片。

光明乳业党委书记、董事长黄黎明致辞

随后，黄黎明代表主办方致辞。他表示，创新设计，一直是光明乳业发展前进的不竭动力，在大力发展新质生产力的号召下，光明乳业不断加码科技创新，通过多重跨界合作，致力于为消费者带去更多元丰富的品牌焕新体验。未来将继续以创新形式呈现百年文化底蕴，不断开辟光明新赛道，让百年光明在新时代的征程中持续焕发新的生机与活力。

发布会上，首发了由光明乳业携手郎平以“向上的力量”为主题拍摄的短片——“上场吧郎平”。作为光明乳业的好朋友，同时也是光明鲜活大使，郎平表示，从运动员到教练，再到现在退休，光明乳业一直陪伴她经历了人生的每个阶段，她非常期待光明乳业能创新出更多更好的产品，陪伴更多人经历他们的每一个人生阶段。

活动现场。

发布会现场，光明乳业发布全生命周期创新系列产品。今年，光明乳业联合澎湃新闻发布了《中国居民营养健康认知与行为调查报告》，洞察到消费者营养健康新需求，因此创新发布包括针对儿童成长定制的进阶营养系列、针对职场达人的天然倍护系列、针对全家健康独有光明益生菌的活力光明系列、针对年轻家庭的乐享美味系列、针对银发群体的乐龄呵护系列在内的五大系列新品，以全年龄段为目标，期待能为更多消费者带去营养健康，乐享鲜活人生。此外，光明乳业还焕新发布了多款独具设计创意的新包装产品，希望在即将到来的国庆佳节为消费者带来更多美味新体验。

值得一提的是，在今年的世界设计之都大会上，光明乳业以“百年光明之路 焕新领鲜未来”为设计理念，精心打造了一场别开生面的特展。展台精心陈列了光明乳业的一系列核心产品，并打造了光梯区、数字资产区、上博区、奶箱陈列展示区、双城之战区、体育区、美术馆区、艺术节区等八大特色展区。步入展台仿佛步入“时光之门”，在这百年的光明之旅中，光明乳业愿与消费者一起感受设计的力量，共鉴光明的过去与未来。

数字资产惊艳亮相，探索跨界创新之路

光明乳业是首个自建数字资产发行平台的乳制品企业，于光明乳业而言，创新不局限于扎根已久的乳品制造，更是敢于在信息化时代闯荡新路，不断拓展设计创新的边界。此前，作为全国数字资产上市发行和流通的典型示范案例，光明乳业已发布多款具有极高收藏价值的数字资产。本次发布会，光明乳业通过视频与与会嘉宾共同回顾了光明乳业的数字资产历程。随后，正式发布了首款京剧及全国首款AI粒子元素数字资产、首款AI粒子元素邮票。首发不久即告售罄，获得了全网百万级粉丝关注。

此次发行的数字资产以梅派经典剧目《玉堂春》中的经典形象为创作原型。今年是梅兰芳诞辰130周年，为了致敬这位梨园泰斗，光明乳业携手梅派传人史依弘，通过A1融合动捕与智能生成技术，以数字资产的形式将传承百年的梅派京剧艺术以最现代前沿的形式呈现。发布会上，史依弘向与会嘉宾分享了京剧艺术与数字资产结合碰撞带给自己的感悟，并现场清唱了《玉堂春》中的经典台词，精湛的唱功赢得满堂喝彩。

传递人文关怀，启航公益新篇章

因为光明，所以温暖。作为具有深厚底蕴的百年乳企，光明乳业深知自身肩负的社会责任。发布会上，作为体育界的杰出代表，同时也是光明大家庭中的一员，与会嘉宾通过视频共同回顾了辜海燕在巴黎残奥会上的精彩瞬间，辜海燕则现场与大家分享了自己跌宕起伏的人生经历。作为娘家人，朱晨红代表光明食品集团向辜海燕颁发金牌员工荣誉奖牌，感谢她为国争光，为光明添彩。黄黎明代表光明乳业向辜海燕及其家人送上三年光明鲜活营养陪伴。

与此同时，除了关爱自己的“家人”，光明乳业还将温暖送向了更多残障朋友。发布会现场，光明乳业与上海市残疾人联合会正式携手启动“在艺术中遇见光明”公益项目，作为第二十三届中国上海国际艺术节全程战略合作伙伴，光明乳业以“艺术天空”为契机，用公益点亮艺术之光，未来将向残障朋友们赠送“艺术天空”系列演出门票，希望让更多残障朋友感受到光明温暖。发布会上，光明乳业还特别邀请到盲童乐队“不靠谱”乐队带来歌曲《奔跑》，这首鼓舞人心的歌曲也寓意着在设计创新，品牌焕新之路上，光明乳业不断奔跑，追逐光明未来。

令人惊喜的是，发布会当天也是辜海燕的生日，在“不靠谱”乐队的生日伴奏中，全场嘉宾为辜海燕及与她同天生日的五位光明员工一起庆祝了生日。在这特别的日子中，光明乳业旗下高端烘焙品牌——“光明悠焙”也特别定制了蛋糕。朱晨红、黄黎明、贲敏则代表娘家人向光明员工送上鲜花和祝福，将当天发布会的气氛推向高潮。

活动现场。

未来，光明乳业将坚定不移地走在创新前沿，以创新为核，打造新质生产力，以领军者的姿态，不断焕发品牌新活力，为行业高质量发展注入鲜活力量。