专家：动一动就气促，往往是心脏瓣膜病的常见症状

心脏瓣膜病作为一种高发的心血管疾病，但了解的人并不多。今年9月29日是第25个世界心脏日，广东省人民医院赣州医院副院长、广东省人民医院瓣膜与冠心病外科主任黄焕雷在接受采访时表示，不同病因的心脏瓣膜病变好发年龄也不一样，随着中国老龄化程度的不断加深，退行性瓣膜病的患病率还将进一步升高，成为威胁公众健康的隐患。

黄焕雷解释：“心脏有四个房间，房间与房间之间，房间与动脉之间，都有一个阀门，这个阀门就是心脏瓣膜，共有主动脉瓣、二尖瓣、三尖瓣、肺动脉瓣四个瓣膜。病因不同，瓣膜病变发生的部位和病变的症状也不同。”

实际上，心脏瓣膜病的临床表现多种多样，常见的症状包括气促、心悸、胸痛和疲劳等。黄焕雷指出，动一动就气促，这常常是瓣膜病的一个常见症状，但是病人误以为这种情况是体质下降或是年龄增加所带来的表现，不会觉得可能有病，不一定会去看医生，这种误区可能导致病情延误，最终威胁生命。

目前，心脏瓣膜病的治疗方法主要包括药物治疗、外科手术以及介入治疗。一般来说，一旦检查发现心脏功能出现严重受损，即使身体没有明显的不适反应或者严重的合并症的情况下，也需要考虑手术。而对于有明显症状的患者更应该采取手术治疗。当病变的瓣膜无法通过修复恢复正常功能，就必须要进行置换。简单来说，就是将损坏的瓣膜取出，换上一个人工瓣膜。

“近十年，心脏瓣膜病的治疗发生了非常大的变化。首先，以前是传统的开胸，要把胸骨正中打开，一分为二。但在近十年中，治疗方式发生了非常大的转变，就是微创，从原来20厘米长的一个大切口，变成现在最小可以做到3厘米左右的切口。”黄焕雷表示。

目前，可用于外科置换手术的人工瓣膜有两种，包括机械瓣膜和生物瓣膜。机械瓣材料和耐久性会更长，但患者需要终身口服抗凝药，有可能导致出血或血栓并发症；生物瓣也分两种，一般来源于牛心包或猪瓣，由于结构跟人体的瓣膜非常相似，不容易形成血栓，但会有自然老化过程，一般10年到15年是比较常见的使用寿命。

在人工瓣膜的选择上，黄焕雷指出：“如何选择，一般来说主要以年龄来分界，习惯做法是以60岁左右为一个基准线，60岁以上患者选择生物瓣更多。除了年龄的界定之外，有些特殊的病人，比如有胃溃疡或者其他部位出血的风险的患者，我们倾向于选择生物瓣。”

黄焕雷还提及，如今生物瓣膜有了可扩展瓣架设计，例如，原来的支架内径为25毫米，当需要介入治疗更换时可以扩展到27毫米或更大，以此容纳更大的介入瓣膜，方便二次瓣膜植入。这种可扩展的瓣膜使得以后可以多次进行介入瓣膜置换，而无需开刀。