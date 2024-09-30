共享健身房值得成为城市“标配”

今年是《全民健身场地设施提升行动工作方案》实施一周年。据央视报道，我国多地都在因地制宜探索建设城市社区15分钟健身圈，而与之相伴随的，是一类价格亲民、场地不大但设施齐全的共享健身房，正越来越多地出现在城市之中。

随着移动互联网时代的来临，共享经济、人工智能等成了新兴发展风口。无人超市、共享单车、共享充电宝、共享按摩椅等等，各行各业都在进行“互联网+”，共享健身房也是移动互联网时代的产物。

所谓共享健身房有几个特点：不用办卡、灵活预约，扫码入场、离场结算，很适合现代都市居民的健身需求。由于是政府出资建设，社区免费提供闲置场地，企业提供技术和运营支持，无人值守降低管理成本，这些都让健身费用变得很划算。从实践来看，这种“家门口的健身房”让居民感受到了极大方便。这既缘于上述《方案》的扎实落地：到2025年，与城乡人民群众需求相适应、与人口要素相匹配的县（市、区）、乡镇（街道）、行政村（社区）三级公共健身设施和社区15分钟健身圈实现全覆盖；也缘于多地政府、相关社区和企业积极出资、出地、出技。这种合力共建成就居民共享，必将成为居民强身健体、提升幸福指数的助推器。

目前，这种共享健身房在北京、上海、湖南长沙等地已经出现。其中，“最低1元/小时”的共享健身房在上海全市已有32家。宽敞的落地窗、崭新的健身器材，几乎每家都人头攒动。相较于传统健身房，这里是没有办卡、售课的“推销烦恼”的。如果有私教训练的需要，可以扫一扫墙上的二维码报名即可。而且，现在专业健身房里太卷了，强人太多，有点基础的人尚且感到压力，健身小白更加无所适从。共享健身房就更适合零基础的人锻炼，满满的松弛感，锻炼的同时情绪价值也给到位，何乐而不为呢！

那么，如何让共享健身房成为更多城市的“标配”？这既需要“顶层设计”来引导，也需要地方进一步因地制宜来探索。

上述《方案》中并没有明确提到“共享健身房”，多地主动推出这种健身场所值得肯定，也为其他地方作出了示范。但某些城市受限于地方财力等因素，未必有投资建设共享健身房的自觉意识，这就需要“顶层设计”进行引导、推动。

同时，共享健身房的价值，恐怕不只是帮助居民强身健体，也是提升市民精气神的一种途径。既有一定的文化娱乐效果，也有一定的社交功能。所以，共享健身房完全有理由成为一种人气场所。做好这篇“民生大文章”，既要将其纳入年度民生实事计划，也要舍得为其投入资金；不仅要建好共享健身房，同时也要维护好这一健身场所。

虽然共享健身房无人值守是一种管理创新，降低了运营成本，但这并不等于无人负责、无人维护。之前部分社区的露天体育设施，由于缺乏日常维护和管理，存在程度不同的损坏，既会影响居民健身，也存在一定危险性。所以，共享健身房不能重蹈这种覆辙，而是要建设好、管理好、维护好，让其以更长生命周期，为居民健身提供服务。