科技成果亮相 护航养老无忧

工作人员在宁夏2024养老服务业博览会上向参观者介绍医疗产品。新华社记者 毛竹摄

6小时行走续航能力，15个小时待机时长，全球首款肌腱驱动双足机器人在VR设备远程操控下，不但能为老人端茶送水，还能在发生紧急情况时及时报警。

近日，宁夏举办2024养老服务业博览会，诸多类似全球首款肌腱驱动双足机器人的科技成果精彩亮相。面对提升养老服务质量这一长期且艰巨的任务，在实现“十四五”规划目标的冲刺之年，宁夏以“数享晚年”为愿景，推出宁夏数字民政智慧养老系统，并出台多项举措，致力于为老年人打造一个更加便捷、安全、舒适的生活环境。

瞄准科技大做文章

在中国广电宁夏网络有限公司的展位上，X02-lite人形机器人吸引了众多目光。它身高1.6米，重量只有28公斤，能够听从指令灵活行走。

“这是我们引进的西北地区第一台肌腱驱动双足机器人。它不仅可用于家庭服务，还成为了清华大学、上海大学、上海中学等学校的教学及科研工具。”该公司工作人员刘东健告诉记者。

根据计划，这款机器人将走进宁夏开展科普教育活动。“未来，希望它能帮老人做家务。”刘东健说。

截至2023年底，宁夏共有户籍老年人口110.6万人，占全区总人口15.7%，较2020年增加14.4万人，年均增长4.77%；65岁以上老年人口77万，占全区总人口10.56%。与此同时，宁夏老年人群体家庭规模呈现出小型化特点，慢性病问题日益凸显，养老负担逐渐加重，老年人参与活动愿望愈加强烈，养老需求结构正从生存型向发展型转变。

为老年人提供更加安全、可靠、便捷的服务，是当前全社会的希望。“随着经济社会发展水平不断提高，传统养老观念逐步转变，这对养老服务提出了新的挑战。”宁夏回族自治区民政厅党组书记、厅长蒋文龄说。

应时而生的宁夏养老服务业博览会，瞄准科技大做文章。除了展示智能电动轮椅、智能医用护理床等科技成果，宁夏在博览会还推出了全区智慧养老服务系统。

该系统以构建协同高效的养老服务数字化体系为建设重点，涵盖统一的公共服务体系、综合运营服务体系、企业养老服务体系、老年教育服务体系、政府全方位监管体系5个方面，形成养老服务运行监测“智慧大脑”，更好地满足高质量养老需求。

产业融合大有可为

今年4月，宁夏被列入48个全国基本养老服务综合平台试点地区，是全域申报成功的8个省（区、市）之一，也是西北唯一的入选省（区）。“十四五”以来，宁夏累计出台健康养老产业发展等近20个制度方案和配套措施，联动财税、金融、土地、科教、体旅等多领域，推广应用40多个标准规范，引导养老事业迈向产业提质、服务创新的新阶段。2023年，全区健康养老产业服务类机构达到5892个，从业人数8.6万人，实现营业收入488.6亿元，同比增长12.2%。

本届博览会上，宁夏与福建省签署了深入推进闽宁民政协作助力乡村振兴合作框架协议，与安徽省、海南省、新疆生产建设兵团等地达成了旅居养老合作框架协议，与国投健康、通用环球医疗等单位签署了战略合作框架协议，还联合黄河流域九省（区）发布聚焦新质生产力助力养老服务业高质量发展倡议书。

“我们将以新求变、以智赋能、以联增效，持续推动互联网与各项养老服务政策、业务、数据深度融合，打造可感可及、智慧便捷、公平普惠的数字化养老服务体系。”宁夏回族自治区民政厅副厅长张进军说。