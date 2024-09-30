如何读懂眼底的“健康密码”？专家有话说

眼底病是一类危害视觉能力的疾病。糖尿病视网膜病变、视网膜脱落、黄斑变性等致盲的眼科疾病，都属于眼底病的范畴。早期发现和及时治疗对于预防病情恶化和恢复视力至关重要。那么，检查眼底能发现哪些常见的疾病？目前治疗眼底疾病的方式又有哪些？近日，北京同仁医院眼底病科主任医师卢宁和中华医学会眼科分会防盲学组委员闵寒毅做客人民好医生客户端时，分享了相关见解。

眼底状态与视力健康息息相关

卢宁介绍，如果将眼球形象地类比为照相机，眼底则扮演着照相机底片的关键角色。一旦底片受损，拍摄出的照片自然模糊不清。同理，当眼底发生病变时，视觉功能也会受到严重影响，导致视物不清，无论是观察图像还是外界环境，都会变得模糊不清。

眼底疾病中，黄斑区域作为眼底的核心与视觉最为敏锐的部位，其健康状况对视力至关重要。“因为黄斑区域感光细胞、视觉细胞是最密集、精确的地方。”卢宁解释道。

其他非直接作用于黄斑的疾病，也能通过影响眼底结构进而损害视力。例如，全身性疾病如糖尿病可引发糖尿病性视网膜病变，心脑血管疾病则因其与眼底血管系统的紧密联系，可能导致血管阻塞性病变如静脉或动脉阻塞，进而对视力造成重大损害。

此外，视网膜脱落作为眼底内层结构的异常脱落，也是导致视力急剧下降的原因之一，尤其多见于近视患者。炎症性疾病如葡萄膜炎，眼外伤以及眼部肿瘤包括原发性和转移性肿瘤，同样能够影响眼底健康，进而对视力造成不良影响。

预防控制眼部疾病要定期做好体检

闵寒毅表示，定期进行眼部健康体检对于预防控制眼部疾病至关重要。从婴儿出生起，特别是早产儿，应尽早进行视网膜病变的筛查。随着孩子逐渐步入学龄期，建立眼病档案非常重要，这包括但不限于眼底检查、视力测试、眼压测量以及眼底照相，以便后续跟踪观察。

糖尿病、高血压等基础疾病在一定程度上可能影响眼底健康，导致眼底病变的发生。闵寒毅建议，患有这类基础疾病的人群应定期进行眼底检查，以便及时发现并干预潜在的眼部问题。

值得注意的是，眼底疾病在发作前往往会显现出一系列预警信号。具体而言，当眼前出现飞蚊症，或是突然感受到散光现象并伴随视野的局部缺损时，患者应提高警惕，尽快前往眼科就诊。

戒烟戒酒有助于防控眼底病

吸烟危害人体健康，也会对眼睛构成伤害，加速黄斑变性的产生、白内障的发展。同样，过量饮酒也会影响眼部健康，饮用假酒更是可能导致失明。因此，卢宁提醒，戒烟、戒酒是防治眼底病的重点。

此外，强光也可能促进白内障及黄斑变性的发生与发展。“中午外出，阳光比较强，可配戴太阳镜进行防护。”卢宁建议。

糖尿病、高血压等全身性疾病亦会加剧眼底病变的进程。因此，卢宁强调，保持良好的生活习惯很重要，糖尿病患者应严格控制血糖，高血压患者则需维持血压与血脂在正常范围内。

应对眼底病关键在于早发现早治疗

眼底病类型不同，治疗方式就不同。闵寒毅介绍，针对黄斑变性，根据其特性可分为干性和湿性两种类别。对于干性黄斑变性患者而言，通常建议其采取避免强光刺激、补充叶黄素等措施以减缓病情进展；对于湿性黄斑变性患者而言，当前最为普遍的治疗方法是抗VEGF治疗。

糖尿病视网膜病变也是常见的眼底病类型，其常规的治疗方法包括药物治疗、激光治疗和手术治疗。通常来说，该类眼底疾病越早发现，越早治疗，效果越好。“糖尿病患者要做好眼底筛查，发现以后要尽早接受治疗。越到后面治疗的话就越艰难，对个人造成的经济负担也相对较重。”卢宁提醒。

此外，闵寒毅表示，预防是上医。防止眼外伤、防控青少年近视、多吃富含色素的蔬菜、水果等，对于预防眼底病有重要意义。

访谈最后，两位专家发出倡议：广大网友应定期做眼健康的筛查，如有任何眼部不适，应及时到专业眼科就诊，做到疾病早诊断、早诊疗。