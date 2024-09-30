儿童健康大模型建设启动

国家儿童医学中心北京儿童医院与北京百川智能科技有限公司日前签署战略合作协议，双方将应用人工智能、深度学习等技术，共同建设我国儿童健康大模型。

国家儿童医学中心主任、北京儿童医院院长倪鑫介绍，儿童健康大模型的建设将依托儿科前沿医学知识、专家经验，旨在实现儿科疾病诊断、病例分析、辅助决策、预后预测、预防保健等功能。该模型将具备通过儿科执业医师考试、中高级职称考试能力，实现儿科医学知识的深度整合和高效利用。

据悉，儿童健康大模型及相关人工智能应用的服务场景包括四类。一是满足家庭场景需求的“儿童健康数字顾问”，二是赋能基层普通医生的“数字儿科医生”，三是协助儿科专家的“儿童医学专家临床科研助理”，四是强化儿科质控的“儿童慢病全链条管理机器人”。其中，“儿童健康数字顾问”服务预计明年6月推出。

北京百川智能科技有限公司创始人兼首席执行官王小川说，当前，儿童大模型建设主要存在两方面挑战。首先，在技术方面，将专业医疗数据、医学专家思维等不同类型数据纳入大模型中，让其具有多模态数据处理能力和个性化诊疗能力，对技术提出了很高要求。其次，在合作方面，要实现数据共享、获取政策和公众支持，还有大量工作要做。

北京儿童医院将为大模型建设提供儿科医学专业支持。倪鑫介绍，北京儿童医院每年有大约300万的门急诊量，这些数据将在保障安全性的基础上服务于大模型建设，医院数量众多顶尖儿科专家将参与训练大模型。此外，作为国家儿童医学中心，北京儿童医院通过其牵头组建的跨区域儿科联盟成员医院可以辐射全国3000多家基层医疗机构。“建设儿童健康大模型有助于解决我国儿科医疗资源不足、区域分布不均等问题，探索运用人工智能解决儿童医疗问题的新范式、新路径。”倪鑫说。