为母婴健康提供更多关爱（暖闻热评）

【关键词】“母亲健康快车”

【事件】中国妇女发展基金会2003年启动“母亲健康快车”项目。截至目前，该项目已捐赠医疗救护车3200余辆，接送孕产妇148万人次，提供义诊咨询2814万人次、健康普查3741万人次、健康培训1331万人次，在降低妇科病发病率、孕产妇婴幼儿死亡率，提高欠发达地区妇女生活质量等方面发挥了积极作用。

【点评】

江西赣州寻乌县一个村子里，一名孕妇临产急需医护人员救助。危急时刻，一辆“母亲健康快车”载着医护人员及时赶到，护佑母子平安。回想起当时情形，这位母亲仍心有余悸，对雪中送炭的“母亲健康快车”满怀感激。

孕妇临产，关系母婴生命安全，情况紧急、分秒必争。如果受限于交通基础设施和医疗卫生条件，无法及时满足手术转院需求，有错过医疗时机的风险。在地处偏远的林区牧区，在崇山环抱的山乡苗寨，在地势险峻的雪域高原……无惧山高路远、无论白天黑夜，20多年间，一辆辆24小时待命的“母亲健康快车”，在紧急时刻护佑了一名又一名孕产妇，成为呵护群众健康的“平安车”。

构建生育友好型社会，首先要保障怀孕生产期间安全、顺利。当前，我国生育支持政策体系日益健全，相关医疗卫生服务更加优质、普惠，为育龄女性及其家庭提供了更好的保障。比如，分娩镇痛、亲情陪产、导乐分娩等项目的推广和应用，满足了生育服务多元化需求，有效改善了产妇体验。及时响应、应对迅速的“母亲健康快车”，是从“十月怀胎”到“一朝分娩”全过程关怀的重要一环，有助于为母婴健康筑起更坚实屏障。

也要看到，由于优质医疗资源分布不均，在一些地方特别是偏远地区，高质量的妇幼医疗卫生服务仍存在一定缺口。弥补短板，要加大支援帮扶力度，促进优质医疗资源扩容下沉和区域均衡布局。正因此，“母亲健康快车”项目积极深入农村、社区、学校等，为欠发达地区妇女儿童及家庭提供义诊咨询、健康教育、“两癌”检查等多种形式的健康服务，助力夯实妇幼健康基层服务网络。公益项目凝聚起社会合力，将健康知识、健康理念、健康服务送到妇女群体身边，为基层医疗卫生服务提供了有力补充。

在医疗卫生服务之外，还要从妇女群体的急难愁盼问题出发，从点滴细节做起，营造更暖心的环境。推动重点公共场所母婴室全覆盖，大力发展普惠托育服务体系、减轻家庭生育养育教育负担……近年来，各地推出一系列务实举措，迈出了建设生育友好型社会与保障妇女权益的稳健步伐。及时总结推广有益经验，推动形成长效机制，广泛调动、统筹用好各方面力量，就能进一步织密全周期、全方位、有温度的保障网。

党的二十届三中全会《决定》提出，“完善生育支持政策体系和激励机制”“健全保障妇女儿童合法权益制度”。相信随着各项改革举措落细落实，全社会尊重和关爱妇女儿童的氛围将更加浓厚，广大妇女群体的获得感、幸福感、安全感也将不断提升。

《 人民日报 》（ 2024年09月30日 05 版）