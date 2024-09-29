爱心人寿再获大股东新里程增资 

2024年9月26日，国家金融监督管理总局北京监管局批准爱心人寿增资2.4439亿股，由其大股东北京新里程健康产业集团有限公司全额认购，本轮增资完成后公司注册资本金增加至23.2亿元。

新里程健康集团拥有上市公司新里程、新里程医疗集团、新里程康养集团、独一味医药集团等专业平台，在全国近二十个省市控股管理近40家二甲以上医院和200家基层医疗机构，总床位已达到3万张，拥有200多个省市级重点学科和2.2万余名员工。新里程健康集团以医疗服务为发展引擎与产业入口，致力于构建医疗集团、康养集团、医药集团和保险公司“四位一体”的健康产业新格局。

爱心人寿自2022年起至今已连续三次获得大股东新里程健康集团的增持，公司将“医康养·保”作为新发展阶段的战略方针，充分利用大股东的医疗、康养和医药资源及场景，以管理式医疗保险为特色化发展方向，推出了一系列专病、慢病保险产品，特别是近期又推出“中老年防癌险健康管理服务计划”，与医疗机构一起打磨设计专业的、医疗级的健康管理体系，通过早筛、早诊、早治以及持续跟踪的健康管理方法，力争降低患者的癌症发病率和治疗费用，延长寿命并提高生命质量。此外，爱心人寿已经连续六年成为北京市长期护理保险试点经办单位，把党和政府的关怀带给需要帮助的失能困难人群。

通过持续获得大股东支持和坚持稳健经营、特色发展理念，爱心人寿已于2023年提前实现盈利。

新里程健康集团和爱心人寿紧紧围绕“医疗+保险”“康养+保险”的创新模式，共同推动新型医养体系与保险的深度融合，互为支撑和协同发展，努力构建 “医康养·保”连续服务产业链，助力国家多层次社会保障体系的建设，让国家医保基金少支付，让老百姓看病减负担，健康养老有支撑，养老支付有保障。

今年9月11日，《国务院关于加强监管防范风险推动保险业高质量发展的若干意见》正式发布。新保险“国十条”发布后，保险业将迎来历史性机遇，保险市场预计将持续扩大，保险资金将成为资本市场健康发展的重要力量。新“国十条”勾勒了未来五至十年保险业高质量发展路径，特别鼓励商业健康保险与健康管理深度融合，提出一系列创新举措，致力于为社会提供更全面、更多样化的商业医疗保障服务。

在新“国十条”出台前后，陆续又有一批利好行业的政策出台。9月24日国务院新闻办公室发布会宣布多项推动资本市场健康发展的重磅政策，特别强调鼓励保险资金作为耐心资本，发挥长期资金优势，积极参与资本市场建设，成为价值投资者。

这些政策表明了商业保险既能够在做好“科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融”五篇金融大文章中扮演重要角色，也能够在推动民生工程、满足老龄化社会的医疗、养老保障上发挥差异化优势，还能够为资本市场提供所急需的耐心资本，更加有力地推动实体经济发展。