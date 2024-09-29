京东七鲜超市上海首店试营业 日均客流量超万人

9月26日，京东旗下自营超市七鲜正式宣布进军上海市场，其上海首店——七鲜超市上海荟聚店开启试营业。作为七鲜超市的全新一代门店，上海荟聚店以全方位、全时段的高品质美食生鲜商品及生活服务，为上海消费者带来了一站式购齐的全新体验。

据京东方面介绍，上海荟聚店作为七鲜超市的首个第四代门店，在店面设计、商品陈列、顾客服务等方面均实现了全面升级。从设计风格理念到空间布局规划，都更加注重顾客沉浸式的购物体验。店内汇聚全球生蚝的蚝岛、米酒吧台、沙拉吧等特色区域，让顾客在享受购物乐趣的同时，也能感受到七鲜超市对品质生活的执着追求。据统计，试营业首三日，该店日均客流量超过万人次。其中，“击穿价”商品和七鲜自有品牌商品最受消费者喜爱。

在商品品质方面，七鲜超市还推出24小时海捕直达的海鲜、深入优质产区直采直发的新鲜果蔬、每日现烤的烘焙以及酒厂直供的名酒，全流程各环节均有着严格的品控标准，确保所售商品品质卓越。此外，七鲜超市近期上新的百款自有品牌商品也在上海荟聚店上架，覆盖多个日常高频消费品类。

资料显示，七鲜超市自2017年成立以来，已在全国拥有超70家门店，遍布北京、上海、广州、深圳、天津等城市。