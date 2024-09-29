农业银行积极开展消保县域行活动

“以前总觉得洗钱、诈骗离自己十万八千里，现在才觉得一不小心就会掉进陷阱里啊。今天的活动不仅节目精彩，还让我学到了这么多知识，以后我会带着身边朋友们一起宣传反诈。”湖北十堰市郧西县的王女士感慨地说。

王女士所说的“活动”是农行湖北分行“我为群众送台戏”反诈主题晚会，也是农业银行开展“担当新使命 消保县域行”活动的一个缩影。

9月，农业银行深入县域基层，坚持“客户在哪里，消保宣传就到哪里”，围绕提升群众防非反诈能力、培育中国特色金融文化、展示金融为民新风尚，开展消保县域行活动。目前，活动已超1.3万场次，触及消费者近2亿人次。

坚持“五个结合” 打造县域消保宣教“新引擎”

农业银行将消保宣传与做好“五篇大文章”相结合，与群众生产生活场景、银行服务流程相结合，与为民办实事、推广便民惠民举措相结合，与线下线上渠道优势相结合，与培育中国特色金融文化相结合。通过“五个结合”，形成县域消保宣教组合拳、新打法。

农行农户金融部充分发挥县域网点多的优势，走进乡村开展“三农金融讲堂”2191场次，增强广大农户金融风险辨别和防范能力。农行企业文化部组织举办“饶才富式”好干部先进事迹巡回宣讲报告会，先后在上海、宁夏、黑龙江、河北、河南五地开展巡回宣讲，大力培育和弘扬中国特色金融文化。农行湖南分行借力全省各乡镇43万个大喇叭，与“潇湘之声938电台”合作打造为民办实事专访节目，围绕金融“五篇大文章”，宣传该行服务民生的实招硬招，展示金融为民新风尚。

坚持分类施策 编织金融宣教“大网格”

农业银行细分革命老区、少数民族地区、边境地区、东部沿海地区等不同县域特点，有针对性地重点开展精准化金融宣教，形成广覆盖、多类别、多层次的金融宣教网格。

农行消费者权益保护办公室聚焦全国832个脱贫县，广泛开展“金融宣讲乡村行”活动。重点围绕反诈防非、理性投资、个人信息保护等方面，开展金融知识教育，助力巩固脱贫攻坚成果。农行新疆分行联合新疆广播电视台启动“乡村大房车”活动。“大房车”赴全疆20个县域，行驶上万公里，把流动金融服务、反洗钱和反诈防非知识送到田间、牧场。农行湖南、江西、陕西等分行在浏阳、井冈山、延安等地区开展“不忘初心 消保为民”活动，帮助革命老区群众“学金融、懂金融、信金融、用金融”。农行西藏、青海、宁夏、甘肃等分行深入“三区三州”，宣传惠民政策、普及基础金融知识和消费者八项权益。

坚持寓教于乐 不断丰富金融宣教“百宝箱”

农业银行贴近群众需求，因地制宜开展生动易懂的宣教活动，寓教于乐、化教于心。

农行云南分行联合21家银行保险机构，开展“走进美丽乡村”宣传活动。现场设置了权益小鸟满天飞、理财知识圈圈乐、反诈萝卜乐翻天等互动游戏，表演了《反诈阵线联盟》《金融消保乡村行-反诈花灯》等节目，为金融消费者答疑解惑，提高风险识别和防范意识。

农行深圳分行走进深圳少数民族聚居地——深汕特别合作区鹅埠镇红罗畲族村，开展金融知识宣教活动。将反诈防骗、个人信息保护等知识融入“幸运大转盘”、“一击即中”等游戏中，寓教于乐，让村民们听得懂、记得住、用得上。农行河南、新疆、广东、陕西、甘肃、宁夏、上海、江西、吉林等分行开展“我为群众送台戏”活动，将金融知识融入当地民俗文化中，通过戏曲、歌曲、情景剧等方式向群众普及防非反诈金融知识。农行北京、福建、重庆、山东、新疆、内蒙古、江西、湖南、新疆兵团等分行开展“金融知识赶大集”活动，现场通过游戏互动、有奖问答等形式吸引众多群众前来“赶集”，把金融知识带回家。

农业银行相关负责人表示，未来会持续探索县域金融宣教新模式，将更丰富、更优质金融知识送到群众身边，努力构建安全、公平、有序的金融消费环境，为推进中国式现代化贡献力量。