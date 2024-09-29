双汇全球肉类产业高质量发展大会暨中国双汇辉煌40年庆典在漯河举行

2024年，是中国双汇“改革开放、创新发展”辉煌40年的关键节点，是建设百年双汇伟大工程的第40个年头。40年来，双汇从小到大，由弱到强，建立了涵盖饲料、养殖、畜禽屠宰、肉制品加工、进出口贸易、包装材料、调味料、冷链物流、商业连锁等完善的产业链生态，成就了中国规模最大、布局最广、产业链最完善的猪肉食品工业体系。为系统总结40年发展经验，9月25日至26日，双汇在总部漯河隆重举行中国双汇辉煌40年庆典系列活动。

9月25日晚，中国双汇辉煌40年庆典系列活动欢迎晚宴在漯河迎宾馆举行，为欢迎参加活动的中外嘉宾，企业精心准备了无人机表演。双汇发展董事长万宏伟出席晚宴并致辞。

万宏伟在致辞中表示，40年来，双汇创始人万隆先生，以卓越非凡的领导才能、敏锐超前的战略眼光、专业专注的执着追求，带领双汇人战胜了一个又一个困难挑战，创造了一个又一个新的高度，引领了中国肉类行业发展方向，开创了中国肉类品牌，实现了国际双汇的伟大梦想。他将继续带领团队做好传承，坚定不移执行好董事会的战略规划，开启下一个40年新的发展征程。

9月26日，双汇全球肉类产业高质量发展大会暨万洲国际中美欧肉类食品展览在双汇总部大楼举行。漯河市委书记秦保强，中国工程院院士朱蓓薇，万洲国际董事局主席、中国双汇创始人万隆，双汇发展董事长万宏伟，世界肉类组织副主席、中国肉类协会会长陈伟，万洲国际行政总裁郭丽军，美国史密斯菲尔德公司总裁肖恩，欧洲莫里尼公司总裁路易斯等领导、院士专家、万洲国际旗下中外企业高管、行业协会代表及金融机构代表、投资者代表、客商代表、媒体代表、职工代表出席活动。

在双汇总部大楼前广场，双汇全球肉类产业高质量发展大会暨万洲国际中美欧肉类食品展览开幕式拉开活动帷幕，万洲国际行政总裁郭丽军代表万洲国际在开幕式上致辞。他表示，中美欧是全球重要的肉类食品市场，各自具有独特的优势和特点，万洲国际通过整合中美欧肉类资源，增强国内外企业交流合作，实现优势互补、协同发展，扩大协同效应，共同推动全球肉类产业高质量发展。此次展览旨在促进全球肉类产业融合，促进全球食品企业交流合作，同时展现中国双汇及万洲国际在肉类加工领域的最新成果，让消费者品尝到各种美味、健康的特色美食，感受不同文化在味蕾上的碰撞与融合。

漯河市委书记秦保强，中国工程院院士朱蓓薇，万洲国际董事局主席、中国双汇创始人万隆，世界肉类组织副主席、中国肉类协会会长陈伟共同为活动启动

开幕式后，参加启动仪式的嘉宾来到万洲国际中美欧肉类食品展展览区进行参观。此次万洲国际旗下中美欧企业共展出产品200多种，还通过搭建多种业务模式门店，展示了生鲜肉品、中式快餐、佐餐卤味、西式快餐等新型商业模式，让广大参会嘉宾能够更加直观地感受到万洲国际及旗下中美欧企业在新零售形势下的商业探索和实践方向。随后，双汇全球肉类产业高质量发展大会在双汇总部大楼报告厅举行，双汇发展总裁马相杰主持会议。

万隆在讲话中系统回顾了双汇40年的奋斗之路。他表示，双汇和改革开放同频共振，经历了经济周期的起伏，度过了非典疫情、非洲猪瘟、新冠疫情的难关，顶住了国际形势巨变的冲击，历经坎坷，酸甜苦辣，但企业坚定信念，坚持不懈，经受住了时代的考验。

40年，他和团队带领全体员工做了四件事：一是改革突破求生存，二是开放引进谋发展，三是走出去海外并购壮大实力，四是国内外协同，提质增效，高质量发展。

40年，双汇实现了四个转变：一是工厂制向公司制转变，二是公司向上市公司转变，三是上市公司向跨国公司转变，四是中国500强向世界500强转变。

他号召全体双汇人不忘初心、专业专注，继续围绕农字做文章，围绕主业不改变，坚持“四化”方针不动摇，把双汇优秀企业文化传承下去，把双汇高效管理机制传承下去，继续做大做强，一代一代接着干，万众一心、奋发有为，为实现百年双汇的远大目标努力奋斗。

秦保强致辞表示，双汇的四十年，是改革创新、奋发图强的四十年，是做精做专、奔跑领跑的四十年，是城企共荣、相互成就的四十年。双汇是漯河人民的骄傲，是漯河发展的顶梁柱、压舱石，担负着为全市发展注动力、做示范、强支撑的使命。希望新时代的双汇坚持专注、深耕食品主阵地，进一步巩固发展在全球肉类行业的领先地位，支撑全市、助力全省食品产业优势再造；坚持改革、增强发展内动力，进一步树牢标准意识、质量意识、品牌意识，让漯河的城市名片更加靓丽，美誉度更高；坚持开放、积极拓展全球化，进一步汇聚国际高层次人才、汇集世界食品高科技、融入国内国际双循环，提升食品全产业链现代化水平；坚持创新、抢滩布局新蓝海，在中华菜肴、营养健康、食药同源等领域抢占制高点，放大优势换道领跑。

会上，秦保强代表市委、市政府为万隆颁发了“奋进40年卓越贡献企业家”荣誉证书。

朱蓓薇表示，肉类工业是食品工业中第一大产业，改革开放四十余年来，我国肉类工业取得了长足的进步。在科技赋能产业发展方面，双汇不断推进肉类产业技术升级，并走在了世界肉类行业的前列。双汇与大连工大、中国肉研中心等单位，共同承担的“十四五”国家重点研发计划项目“肉制品智能制造无人工厂”，已取得显著成效。相信在项目的带动下，双汇将充分发挥龙头企业在行业内的示范引领作用。也希望双汇继续与科技界紧密合作，在关键技术、核心装备等方面不断创新，推动中国肉类产业加快技术迭代和装备升级。

陈伟表示，双汇的40年是改革开放的40年，双汇是改革开放的受益者，也是改革开放的践行者，双汇牢牢把握住了党的改革开放政策机遇。双汇坚持专业专注、坚持质量优先、坚持技术创新、坚持可持续发展，正一路高歌迈向“做世界领先的肉类服务商，缔造百年双汇”的企业愿景。此次大会的召开，必将为双汇、中国肉类产业乃至全球肉类产业发展总结发展经验、汇聚智慧力量、积蓄发展动能。

肖恩在发言中表示，双汇和史密斯菲尔德虽然有不同的历史，不同的语言，但却有着为世界各地消费者提供价格合理、安全营养蛋白质产品的共同目标。成为万洲国际的一员后，史密斯菲尔德能够以更强的韧性和实力开展业务，能够经受住像过去几年那样充满挑战的市场环境，为长远发展持续投入，在包装肉类领域处于领先地位。相信在万洲国际的引领下，双汇和史密斯菲尔德必将拥有前所未有的发展机遇，美好时光正在前方。

大会论坛环节由世界肉类组织副主席、中国肉类协会会长陈伟主持，双汇发展总工程师王玉芬、美国史密斯菲尔德CFO马克、欧洲莫里尼公司总裁路易斯、中国肉类食品综合研究中心首席科学家王守伟、凯度公司北方区总经理赵晖分别就肉类产业技术创新、结构调整、发展趋势、国际合作等进行了主题发言。

当天下午，肉制品、生鲜品、畜牧养殖、全球肉类贸易、食品包装、团餐及调味品六大主题方向的分会同时召开，来自全球的400余名专家学者、行业代表等进行了跨领域、多维度的深入交流和探讨，分享了对肉类行业的研究成果和经验做法。

为庆祝40年辉煌成就，当晚双汇在漯河市体育馆举办了中国双汇辉煌40年庆典晚会，3500余名职工代表及外部嘉宾，齐聚一堂，共同见证了这一欢庆时刻。晚会现场，万洲国际董事局主席、中国双汇创始人万隆为获得中国双汇辉煌40年金牌客户、突出贡献事业部、突出贡献项目公司的单位和荣誉职工代表进行了颁奖。最后，400名双汇职工代表组成合唱方阵，献唱《双汇之歌》。

40年历经坎坷、努力奋斗，40年改革开放、创新发展。未来，中国双汇将坚持“产业化、多元化、国际化、数字化”的发展方针，坚持发展肉类产业初心不动摇，精耕肉类市场，做好网点倍增，扩大市场网络，继续巩固和发展中国最大、世界领先的地位，为社会、股东、员工创造永续价值。