学习困难门诊不是用来提升成绩的

“数学不好，能治了！”近日，上海儿童医学中心心理卫生团队、上海交通大学心理学院联合推出“空间与数学学习困难门诊”的消息，引发关注。据了解，该门诊将于10月8日开放，每周二服务对学习数学、物理、化学等感到困难的学生。在官方预约挂号渠道查询可以看到，该“空间与数学学习困难门诊”系“特需门诊”，挂号费316元，目前开放预约的3天均已约满。

孩子的学习成绩，一直以来就是家长们的操心事和焦虑点。在“学习困难”门诊火起来的这些年，公众从一开始惊诧中夹杂着不解到如今欣然认可。在笔者看来，这种转变彰显了对教育规律认识的理性回归，这或许才是更令人欣喜之处。

教育是一门艺术，也是一门科学，有其内在规律。不过，父母觉得管教孩子是天经地义的事情，很多时候也顾不上什么教育规律了。比如，很多人倾向于认为自家孩子如果学习不好，那肯定是没有用心读书。其实，这种情况不能一概而论，需要具体问题具体分析。众多临床案例都表明，因为生理上的特殊状况而影响学习效果的情况确实存在，甚至还不在少数。

上海儿童医学中心对新开设的门诊作了科普：空间认知能力与数学能力之间存在显著关联，尤其是在处理几何问题时。数学学习困难的孩子常常难以理解图形的空间关系。神经影像学研究显示，几何问题上表现不佳的学生在大脑顶叶区域的活动较少，这一区域与空间处理能力密切相关。空间知觉和想象能力不足带来的困难会影响对算数、几何、物理和化学的学习。而该能力受损则会使有些孩子难以在脑海中“看到”图像，类似心理学中的“心盲症”。

个体的生长发展既有共性又有个性，学会尊重这种差异是教育所必须遵循的一个基本原则。

学习困难门诊进入公众视野，对于这些特殊孩子而言，无疑是莫大的福音。倘若能及时得到专业的检查，情况很可能就会完全不一样。

值得警惕的是，不乏有家长病急乱投医，连孩子是“不能学习好”还是“不愿好好学”都没搞清楚便来就诊。学习困难门诊不是提升成绩的，而是减少孩子学习中的不利因素，让孩子发挥出应有的学习水平。家长应该理性分析孩子不爱学习的原因，不能把问题全推给门诊解决，如果把这个门诊当作提高成绩的“终南捷径”，那就念歪了经。更何况，医疗手段也有局限性，“学习困难”门诊并非万能，需理性看待，绝不能产生依赖思想。

其实，有不少孩子的“学习困难”是父母不恰当的教育造成的。比如一位不愿意写作业，哪怕只有一丁点作业也要拖拖拉拉到晚上十一二点才完成的小朋友，在跟医生单独聊天时吐露了自己的“小秘密”：“我写完了学校的作业，爸爸就会给我留新的作业，写不完学校作业就不会有新作业。”

孩子明明没有学习困难，但却因为家长制造的高压环境导致了“学习困难”。这样的事例并非个案，谁该反思？正因如此，在学习困难门诊，医生不只对儿童进行问诊，还会和家长聊天，有时候心理辅导也会让家长和孩子共同参加。“学习困难”需全面分析，科学认识，而孩子学习上如果出现了问题，很多时候家长也需要好好反躬自问。