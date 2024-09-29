城市道路不是“竞速场”

在加大惩戒力度的同时，不能忽视骑行者的正常骑行需求。合理开发建设，持续完善城市基础设施，方为解决问题之根本。

骑行被称为“黄金有氧运动”，近年来，骑行活动持续升温，逐渐成为全民健身的新选择和低碳出游的新时尚。热潮兴起之下，不文明行为也随之出现，一些城市街头出现“暴骑团”引发争议。目前，北京等多地已对非机动车骑行乱象开展专项整治。

骑行也应遵规守法。“暴骑团”竞速追逐、闯红灯，甚至侵占机动车道，反映出部分骑行者对安全意识的缺乏，对遵守交通规则的漠视。有人甚至认为，道路交通安全的执法重点在机动车辆，骑自行车就不会被罚。这种“法不责众”的侥幸心态，只会让“健身”变“伤身”。要通过教育和引导，推广文明骑行理念，使骑行爱好者意识到只有文明守法，才能安全、自在地享受骑行乐趣。

治理暴骑行为，需要依法执法，为营造安全有序的道路环境消除隐患。眼下，不少地方出台政策细则，强调对非机动车驾驶人闯红灯、骑快道等违法行为的管理，严格对竞速自行车登记备案、悬挂识别标志。通过查处一批违法行为，公布一批典型案例，将对暴骑行为形成震慑。

整治暴骑行为的过程，本身也是一座城市文明程度的体现。实际上，城市道路安全与大众骑行健身并不矛盾。在加大惩戒力度的同时，不能忽视骑行者的正常骑行需求。合理开发建设，持续完善城市基础设施，方为解决问题之根本。例如，北京自2019年开通首条自行车专用路，总骑行量超过1000万人次。这条拥有独立路权的专用路，不仅为周边市民通勤、健身、休闲提供便捷的出行环境，也缓解了城市交通压力，骑行安全系数大大提升。

随着北京中轴线申遗成功，“中轴线骑行”成为新时尚。东城区围绕核心区“两轴一城一环”的空间特征，持续提升长安街沿线和纵深区域环境品质，改善北京站、各大医院周边的环境和交通秩序。事实证明，通过严格执法、城市建设、文化推广等措施的多管齐下，文明安全的骑行健身方式将更加深入人心，实现有序发展。