秋分时节如何养生？这份健康指南请收好

9月22日迎来秋分节气。秋分后气温逐渐下降，天气逐渐干燥，公众应如何调整饮食以顺应节气变化？如何预防心脑血管疾病的发生？慢阻肺病患者如何做好健康防护？国家卫生健康委22日以“时令节气与健康”为主题召开新闻发布会，就相关问题进行解答。

“秋分以后，白天越来越短，黑夜越来越长，暑气渐渐消退，凉爽的天气容易让人食欲大增，有‘贴秋膘’这一说法。‘贴秋膘’要根据时令特点和体质特点来进补，不能盲目进补，也不能过度进补，以适度为宜。”北京中医药大学东直门医院主任医师龚燕冰在发布会上说。

专家表示，中医讲秋天燥气当令，要多食用一些具有滋阴润燥功效的食物，如莲藕、山药、百合、银耳、白萝卜、梨等。其中，梨是秋天的应季水果，可以养阴生津、化痰止咳，百合养阴润肺、养心安神，银耳补气润肺、滋阴生津，将这三者放在一起煮水喝，十分契合秋分的时令特点。

秋分以后，昼夜温差加大，心脑血管疾病的患者开始增多，如何预防心脑血管疾病的发生？

对此，中国工程院院士、首都医科大学宣武医院主任医师吉训明在发布会上表示，要注意保暖，避免长时间暴露在低温寒冷环境中；均衡膳食，提倡少盐、少油、少糖，注重饮食多样化；适当运动，如散步、打太极拳等；保持良好的心态和充足的睡眠，避免情绪波动；如果既往有血糖、血压、血脂异常，要定期监测血压、血脂、血糖等指标，如出现明显波动要及时就医。

脑血管疾病的康复治疗十分重要。吉训明举例说，脑卒中之后的康复治疗应由神经治疗专业团队进行，普通的理疗团队难以达到有效康复治疗效果。康复治疗尽早开始，循序渐进，康复目标的制定应遵循个体化、长期性原则，患者出院后回到社区，除了要自我康复外，还应定期找康复师调整康复姿势。同时，还要预防在住院期间长期卧床引起的并发症，后期要注意慢性病预防。若患者达不到预期康复效果，应请医生尽早对原康复计划进行重新评估。

秋季空气湿度降低，对慢阻肺病患者有何影响？中日友好医院主任医师陈文慧在发布会上表示，慢阻肺病在早期没有明显症状，主要表现为每年秋冬季反复发作的咳嗽、咳痰，容易和其他呼吸系统疾病的症状相混淆，但特别需要注意的是，在咳嗽、咳痰基础上，逐年加重的呼吸困难、气短、胸闷是慢阻肺病的重要表现。

专家表示，慢阻肺病可防可治，最主要的预防措施是严格戒烟。早期筛查、规范诊治和长期健康管理，可以帮助患者改善症状、延缓疾病进展、提高生活质量。此外，慢阻肺病患者需要长期吸入药物，不能随意增减药物。在严格防护的情况下若还出现明显症状，如咳嗽、咳痰、呼吸症状加重，要及时就医。

秋冬进入流感高发季，接种疫苗是预防传染病的有效措施。中国疾病预防控制中心主任医师余文周在发布会上提示，在同一个流感流行季节，已经完成流感疫苗接种的人不需要重复接种。适龄人群尽量在10月底之前完成接种，若因各种原因没有来得及，后续也要尽早完成接种。