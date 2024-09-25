秋季气候干燥 6招帮你护好咽喉

早晚凉意渐浓，人们开始感受到秋天的变化，不少人时常觉得嗓子干痒、有异物，却咳之不出、吞之不下。温州市中医院耳鼻咽喉科副主任医师尤孙文在接受采访时表示，秋天天气干燥、昼夜温差大，干冷刺激咽喉，容易引发咽喉不适，若叠加外界细菌病毒侵袭，更易诱发炎症。日常不妨通过以下6方面来保护咽喉，科学预防咽炎。