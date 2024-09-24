这8件事 可把胃给坑惨了！

秋冬季节，气温的骤降不仅让人体感受到寒意，也悄然间给胃肠道带来了不小的压力。腹胀、腹痛、嗳气、消化不良……这些症状似乎在提醒我们，是时候关注并呵护好我们的胃了。胃，这个我们日常饮食的“中转站”，其实有着它自己的“小情绪”和“忌讳”。

今天，应急总医院副院长兼消化内科主任、主任医师刘晓川就为大家盘点一下胃最怕你做的8件事，并通过原因解析及日常养护策略，帮助大家更好地守护胃健康。

胃怕凉

胃是一个喜温恶寒的器官，寒冷会直接影响胃部的血液循环，导致胃黏膜血管收缩，血流量减少，进而影响胃的消化功能和防御机制。长期胃寒还可能引发慢性胃炎、胃溃疡等疾病。患者往往一受凉就出现胃部隐痛，严重时还会伴有腹泻症状。以下是日常养护策略：

保暖为先 秋冬季节要注意添衣保暖，尤其是腹部不要受凉。可以选择穿高腰裤或束腰外套，避免寒风直接侵袭。

温热饮食 多喝温开水，少吃生冷食物和冷饮。可以适当增加温热性食物的摄入，如姜、葱、蒜、羊肉等，这些食物有助于暖胃驱寒。

中医调理 对于脾胃虚寒的人群，可以在医生指导下服用温中散寒的中药进行调理，如附子理中丸、温胃舒颗粒等。

胃怕酒

酒精是胃黏膜的“头号敌人”。它不仅能直接损伤胃黏膜，导致胃黏膜充血、水肿、糜烂甚至出血，还会抑制胃黏膜的保护机制，使胃黏膜更容易受到其他因素的侵害。长期饮酒还会引发慢性胃炎、胃溃疡等严重疾病。有些人过度饮酒后除了感到胃痛不适，甚至还会出现黑便的症状。以下是日常养护策略：

饮酒适量 尽量避免过量饮酒，尤其是高度白酒和烈性酒。如果必须喝酒，可以选择低度酒并控制饮用量。

酒后护理 酒后可以喝一些温开水或淡盐水，来稀释胃内的酒精浓度，减轻对胃黏膜的刺激。同时，也可以吃一些易消化的食物，如粥、面条等来保护胃黏膜。

定期体检 长期饮酒者应定期进行胃镜检查，以了解胃黏膜的状况，及时发现并治疗潜在的胃部疾病。

胃怕盐

高盐饮食会破坏胃黏膜的保护层，导致胃黏膜细胞受损，进而引发胃炎、胃溃疡等疾病。长此以往会出现胃胀、反酸、食欲不振等症状。以下是日常养护策略：

清淡饮食 减少食盐的摄入量，每日食盐摄入量控制在6克以内，可以使用限盐勺等工具来帮助控制盐量。

多吃蔬果 增加蔬菜和水果的摄入量，以补充钾元素和纤维素，有助于降低血压和减少盐对胃的伤害。

使用天然调味品 可以利用一些天然的调味品，如醋、柠檬汁、姜、蒜等来增加食物的口感和风味，从而减少食盐的使用量。

胃怕烫

过烫的食物会损伤食管和胃黏膜的黏膜层，导致黏膜充血、水肿甚至糜烂、溃疡等病变。长期食用过烫的食物还会增加食管癌、胃癌等恶性肿瘤的风险。以下是日常养护策略：

避免烫食 尽量不要吃刚从锅里拿出来或微波炉里加热的食物，要等食物稍微冷却一些再食用。

细嚼慢咽 充分咀嚼食物，使食物与唾液充分混合，从而降低食物的温度，并减轻对食管和胃黏膜的刺激。

温度感知 在吃饭前可以用手或嘴唇轻轻触碰食物，来感知其温度，以避免食用过烫的食物。

胃怕糖

高糖饮食会导致胃酸分泌过多，从而损伤胃黏膜引发胃炎、胃溃疡等疾病，出现胃胀、反酸的不适症状。以下是日常养护策略：

控制糖分 减少甜食的摄入量，尽量选择低糖或无糖的食品。如果实在想吃甜食，可以适量食用一些天然的水果来替代。

均衡饮食 保持饮食的均衡和多样性，多吃富含蛋白质、膳食纤维和维生素的食物，以维持身体的正常代谢和免疫功能。

定期监测 对于已经有胃病或糖尿病等慢性病的人群，应定期监测血糖和胃部健康状况，以便及时发现并治疗潜在的疾病。

胃怕乱

饮食不规律会打乱胃的正常生理功能，导致胃酸分泌紊乱和胃黏膜受损。饥一顿饱一顿的进餐习惯，易引起胃痛和消化不良的症状。长期饮食不规律还会引发慢性胃炎、胃溃疡等严重疾病。以下是日常养护策略：

定时定量 保持规律的饮食习惯，每日三餐定时定量，避免暴饮暴食或过度节食。

合理安排时间 尽量合理安排工作和休息的时间，确保有足够的时间用于吃饭和休息。

备餐计划 可以提前准备好一些健康的食物，如水果、坚果、酸奶等放在办公室或包里，以便在忙碌时随时食用，避免饥饿时暴饮暴食。

胃怕药

有些药物如非甾体抗炎药（如布洛芬）、激素类药物等都会对胃黏膜产生刺激或损伤，长期以错误方式服用这些药物，易破坏胃黏膜的保护层引发药物性胃炎甚至胃出血等严重疾病。以下是日常养护策略：

遵医嘱用药 严格按照医生的嘱咐用药，不要自行增减剂量或停药。如果需要长期服用对胃黏膜有刺激的药物，应咨询医生是否可以调整用药方案，或使用胃黏膜保护剂来减轻对胃黏膜的损伤。

饭后服药 如果药物对胃黏膜有刺激作用，可以尽量在饭后服用，以减少对胃黏膜的刺激。

定期检查 长期服用对胃黏膜有刺激药物的人群，应定期进行胃镜检查，以了解胃黏膜的状况，及时发现并治疗潜在的疾病。

胃怕快

吃饭过快会导致食物未经充分咀嚼就进入胃中，增加胃的负担并影响胃的消化功能。同时，吃饭过快还会吞咽大量空气导致胃胀和嗳气等不适症状。以下是日常养护策略：

细嚼慢咽 每口食物都要充分咀嚼，至少咀嚼20次以上，确保食物与唾液充分混合以减轻胃的负担。

专心吃饭 吃饭时不要分心做其他事情，如看手机、工作等以免吃得过快或过多。可以找一个安静舒适的环境专心享受美食。

调整心态 保持平和的心态避免因为时间紧迫而匆忙吃饭。可以提前规划好，留出足够的时间来享受美食和休息。

文/莫鹏（应急总医院）