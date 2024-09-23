“贴秋膘”不能过度进补（服务窗）

今年9月22日是二十四节气中的秋分。国家卫生健康委邀请有关专家介绍秋分时令的健康养生和疾病防治知识。

北京中医药大学东直门医院主任医师龚燕冰说，秋分的“分”有等分的意思，在秋分这一天，白天和黑夜是等长的。过了秋分之后，白天越来越短，黑夜越来越长，暑气渐渐消退，气候变得凉爽，人们的食欲比夏天要好，因此民间有“贴秋膘”的说法。“贴秋膘”要根据时令和体质特点来进补，以适度为宜。不能盲目进补，也不能过度进补。

秋天容易出现皮肤干燥、口唇干燥等症状，因此要食用一些具有滋阴润燥功效的食物。中医讲，五色对应五脏，其中白色入肺。因此，可以吃一些白色的食物，如莲藕、山药、百合、银耳、白萝卜、梨等，这些食物都能起到养肺、润肺的作用。龚燕冰推荐了一款药膳——百合银耳雪梨饮。梨是应季水果，具有养阴生津、化痰止咳的作用，百合有养阴润肺、养心安神的作用，银耳有补气润肺、滋阴生津的作用。3种食材加水煮后食用，适合大多数人群，也契合秋分的时令特点。

入秋后脾脏的运行功能会有所下降，稍有不慎就可能出现腹泻、腹胀的症状。在这个时节，饮食上要以温暖、易消化的食物为主，避免生冷、油腻、辛辣刺激性食物。如果风寒侵袭到后背，会出现鼻塞、咳嗽、流鼻涕等感冒症状。此时可以采用“洋葱式”穿衣法，即在早晚温度比较低的时候一层一层增加衣物，在中午温度稍高的时候逐层减少衣物，以应对季节气候的变化。

龚燕冰说，秋天容易使人产生情绪低落、抑郁、悲观等情绪。在秋天，人体的生物钟不适应日照时间长短的变化，导致生理节律紊乱，使人们的情绪受到影响，表现出兴趣下降、注意力不集中、失眠、情绪低落、精神萎靡等症状。女性和老年人更容易出现这些情绪，采用腹式呼吸法有助于缓解紧张情绪、减轻压力。

中国工程院院士、首都医科大学宣武医院主任医师吉训明说，秋分以后，气温逐渐下降，昼夜温差加大。气温下降会导致血管收缩，引起血压升高。加上由于天气逐步干燥、饮水不足等，都会增加患心脑血管疾病的风险。人们吃的食物相对热量较高，容易引起胆固醇、血脂的升高，加上运动过少，也会增加心脑血管病的发病率。

秋分时节，要注意保暖，尤其在外出的时候要及时添加衣服，避免在天气骤变的情况下或者在寒冷天气里久待。要均衡饮食，提倡少盐、少油、少糖，注意饮食多样化。同时，要进行适当规律的运动，保持良好心态，避免情绪波动过大，保持充足睡眠。有高血压、糖尿病、血脂异常或者有心梗和脑梗病史的人，要注意监测血压、血糖、血脂，使其保持在稳定范围内。

《 人民日报 》（ 2024年09月23日 13 版）