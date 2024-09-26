天气转凉，如何调养脾胃？

秋分后天气转凉，容易引发腹胀、腹泻等胃肠道问题，该如何调养以保护脾胃不受伤害？针对年老体弱人群，有哪些实用的保健穴位推荐？

经过炎夏的消耗，入秋后人体的脾脏运化功能下降，饮食稍有不慎，就可能导致腹泻、腹胀。同时，胃肠道对寒冷刺激非常敏感，防护不当容易引发或加重胃肠道疾病。

此时，在饮食上应以温暖、易消化为主，避免生冷、油腻、辛辣刺激性食物。同时，风寒容易侵袭人体的背部和腹部，要保护背部、腹部，避免受凉。若风寒侵袭背部，可能会出现鼻塞、咳嗽等感冒症状。风寒侵袭腹部会引起胃寒、胃痛等症状。在穿衣上可采用洋葱式穿衣法，早晚温度低时可一层一层增加衣物，中午温度高时可逐层减少衣物。

如遇腹部不适，推荐使用两个穴位缓解症状。一个是中脘穴：中脘穴在人体前正中线上，先找到胸骨，从胸骨一直往下按，到胸骨尽头是剑突，从剑突到肚脐连线的中点就是中脘穴。按摩具体方法：将右手中、食两指指腹放在中脘穴上，稍用力，顺时针或逆时针方向按揉穴位，以被按摩处有明显酸胀感，且身体能承受为度，每次按摩2~3分钟，每天2~3次。按摩中脘穴可健脾益胃，改善腹痛腹泻、胃口不佳、胃胀、恶心、呕吐、泛酸等症状。

另一个是神阙穴：神阙穴是任脉上的一个穴位，位于肚脐正中央，是胎儿时期气血运行的要道，是神气出入之所，所以取名为神阙穴。这个穴位具有健脾和胃、温通阳气、强身祛病的作用。可以将双手掌心搓热，交替温暖神阙穴。

秋天日照减少、气温下降，人会产生情绪低落、忧郁、悲观等不良情绪，俗称“悲秋”，不利于身心健康。那么，“悲秋”对人体有哪些影响？我们该如何应对？

秋分后，白天越来越短，夜间越来越长。“悲秋”是指在秋天人体生物钟不适应日照时间长短的变化，导致生理节律紊乱，使情绪受到影响，加之秋季景色萧瑟，黄叶飘落，易使人产生凄凉、苦闷之感，人会表现出兴趣下降、情绪低落、失眠、精神萎靡等。

女性和老人更容易受到“悲秋”影响，如果上述症状持续不缓解，推荐腹式呼吸法，可缓解紧张情绪，减轻压力。方法是：深吸气，尽量向外扩张腹部，胸部保持不动，深呼气，尽量向内收缩腹部，胸部保持不动。循环往复，保持每一次呼吸的节奏一致。

此外，给大家推荐一个穴位：神门穴。神门穴在腕横纹上。取穴时，在手腕的小指侧可摸到一条大筋，在曲腕时摸得更明显，这是尺侧腕屈肌腱，在大筋的拇指侧，腕横纹的凹陷处即为神门穴。可用对侧拇指揉按，每次按摩2~3分钟，每天2~3次。常按神门穴可以宁心安神、调节情绪。

中医认为情绪与脏腑关系密切，“五志”也就是五种情绪对应五脏，其中悲这一情绪与肺相对应。在五志中，根据五行相克，喜胜悲，可以用以喜胜悲法，即尝试做一些让自己开心放松的事情，如放松身心的运动，去风景优美的地方散步，打太极拳、八段锦等；有一定运动基础的人，可以选择一些强度稍大的运动，如跑步、游泳等。

文字来源：国家卫生健康委新闻发布会