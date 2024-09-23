衰老免疫系统促进肿瘤发展

美国西奈山伊坎医学院研究人员开展的一项新研究，探索了衰老免疫系统是如何促进肿瘤生长的，为癌症预防和治疗提供了新见解。相关论文发表在近期《科学》杂志上。

随着免疫系统衰老，它会产生有害炎症，促进癌症发展。反过来，让免疫系统恢复活力可显著抑制老年小鼠的癌症生长。

研究人员将肿瘤细胞注射到小鼠体内，观察到肺癌、胰腺癌和结肠癌在老年小鼠体内的生长速度比在年轻小鼠体内更快。同时，衰老的免疫系统会加速癌症生长，即使在年轻小鼠中也是如此。这是首次有确凿证据证明，衰老免疫系统引起的慢性炎症会诱发癌症。

通过对小鼠和人类癌症组织进行分析，研究人员确定了加速老年小鼠或老年人癌症生长的特定细胞和免疫相关因素。他们发现，阿那白滞素这种通常用于治疗类风湿性关节炎等炎症性疾病的药物，可阻断早期肺癌病变与骨髓之间的有害信号传递，特别是涉及白细胞介素-1α（IL-1α）和IL-1β分子的途径。

随后，研究人员成功阻断了这些因子，尤其是IL-1α/β，证明了抑制这些分子可在老年小鼠中减缓癌症的发展。

总体而言，针对衰老免疫系统的治疗可显著降低老年人群的癌症风险。通过免疫治疗来增强免疫反应可能比直接针对肿瘤更有效。同时，由于阿那白滞素能够阻断IL-1α/β的活性，这将减轻免疫衰老对癌症的有害影响，为将现有药物重新用于癌症预防开辟了道路。