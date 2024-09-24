“多事之秋”心脑血管疾病易高发 如何科学预防？

秋分后气温逐渐下降、昼夜温差增大、空气愈加干燥、气压不稳、风速变化等因素都会对心脑血管系统产生一定的影响。心脑血管疾病患者，特别是老年人群，在季节交替、气温变化大的时节更需要提高警惕。

成都市中西医结合医院心血管内科主治医师葛庆在接受采访时表示，秋分后气温下降导致人体血管收缩，周围血管阻力增大，血压容易升高或者波动大，加上秋季天气干燥、日常饮水不足等因素，增加了心脑血管疾病发病的风险。此外，秋季气压常常不稳定，高气压和低气压交替出现，也易增加心脑血管疾病发病的概率。具体来说，气压升高时，人体的交感神经兴奋，血压升高；气压降低时，空气中含氧量减少，人体会出现胸闷、气短等不适，可能影响心脏和大脑等重要器官的供血。

葛庆指出，任何极端天气（气温过高或过低）都容易导致心绞痛、心肌梗死、脑梗死等心脑血管急性事件的发生。因此，心脑血管疾病患者要特别注意对极端天气的正确应对。在天气变冷时做好保暖工作，及时增加衣物，避免受凉，尤其要注意头部、颈部和脚部的保暖，避免外周血管剧烈收缩引发疾病。在气温骤降来临前，提前采取防寒措施，保持室内温暖。

“随着天气变冷，人们摄入高热量食物增多、户外活动减少，也是秋冬季节心脑血管疾病高发的因素之一。”葛庆建议，秋季饮食宜清淡，多吃新鲜蔬菜、水果和富含蛋白质的食物，适当增加水分的摄入，如多喝白开水、淡茶水等，以降低血液黏稠度。

葛庆提示，秋高气爽之时，适合散步、慢跑、太极拳等户外运动，能让心脏保持相对平稳的运行状态。若天气寒冷，心脑血管疾病患者最好不要外出晨练，建议选择上午10时至下午3时以前的时间段，温度相对升高时再外出，或是选择在室内进行锻炼。

“需要特别注意的是，突然的情绪激动也会威胁心血管健康。遇到气温和气压变化时，应保持平和的心态，避免产生焦虑、紧张等不良情绪。”葛庆强调，如果既往有血糖、血压、血脂异常，要定期监测血压、血脂、血糖等指标，如出现明显波动要及时就医或咨询医生，不要盲目自行调整药物。