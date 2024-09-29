拉动投资增长 释放消费潜力

今年3月，国务院发布《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》；7月，国家发展改革委、财政部联合印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》。当前，“两新”工作进展如何？怎样确保若干举措取得预期效果？日前，国家发展改革委举行专题新闻发布会，就此进行了回应。

国家发展改革委副主任赵辰昕介绍，近期，加力支持“两新”的配套细则全面出台，国债资金全面下达，支持政策全面启动。在各方共同努力下，“两新”工作逐步取得明显成效，有力拉动了投资增长，释放了消费潜力，促进了产业发展，提升了民生福祉，支撑了绿色转型。

“设备更新政策持续推进，有效调动了经营主体更新生产、用能、电梯等各类设备的积极性。”赵辰昕说，前8个月，设备工器具购置投资增长16.8%，对全部投资增长的贡献率达64.2%，比前7个月提高3.5个百分点，说明加力政策实施后，8月份的拉动效果更加明显。

同时，各地以旧换新政策陆续落地，带动重点消费品销售明显上涨。今年8月，我国新能源汽车产销分别完成109.2万辆和110万辆，同比分别增长29.6%和30%；新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的44.8%。从平台和卖场情况看，近期家电以旧换新消费快速增长。

“‘两新’工作连接供需两端，既惠企又利民，既利当前又利长远，是推进高质量发展的一项重要举措。”赵辰昕说，国家发展改革委将会同有关方面，进一步用足用好加力支持“两新”等各项政策和超长期特别国债等各项资金，让政策红利惠及更广大的消费者和经营主体，同时也为推动经济持续健康发展、加快生产生活方式转变等提供更强有力的动力。

此外，赵辰昕表示，“两新”工作持续推进，将会在未来一段时间产生大量废旧物资，需要通过回收循环利用应对此问题。

在废旧物资回收方面，针对回收渠道不够完善等问题，国家发展改革委会同有关部门深入推进垃圾分类网点与废旧物资回收网点“两网融合”，提高可回收物分类准确率。截至目前，全国建成回收网点约15万个，各类大型分拣中心约1800个。

“再生资源加工利用不断强化。”赵辰昕说，针对废旧资源再生利用质量不高等问题，国家发展改革委深入开展国家“城市矿产”示范基地、60个废旧物资循环利用重点城市、100个大宗固废综合利用示范等项目建设，引导再生资源加工利用产业进一步集聚化、规模化发展。截至目前，全国大宗固体废弃物综合利用率达59%，废钢铁、废有色金属等10种主要再生资源利用量每年都在大幅增长，废钢铁每年利用量已达2.6亿吨。此外，循环利用体制机制不断健全。

赵辰昕表示，国家发展改革委将会同有关方面，加快构建覆盖各领域、各环节的废弃物循环利用体系，持续畅通资源回收利用链条，推动实现“去旧更容易，换新更便捷”。（记者 刘坤）