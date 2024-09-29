药品说明书，要让患者看得清读得懂

国家药监局近日公布第三批药品说明书适老化及无障碍改革试点名单，369种药品进入说明书“大字版”“简化版”目录。网友纷纷转发相关消息，称赞这体现了关爱患者、尊重患者的持续努力。

一段时间以来，部分药品说明书字体小如米粒、密密麻麻，专业术语泛滥、英文字母夹杂，既看不清，又读不懂，遭到广泛诟病。

说明书“放大”“简化”，说白了，就是让患者看得清、读得懂。这是用药安全的基本保障，有效回应了群众关切。这样的举措，值得点赞！

“缩微版”的药品说明书，让广大患者抓狂。曾有媒体报道，有些药品说明书像是用了“微雕印刷术”，一个米粒竟然能盖住4个字。这样的说明书，别说眼睛花了的老年人看不清，就是年轻人甚至是孩子，看了同样直呼“眼晕”。

药品说明书为何印得这么小？把文字放大些有什么难处？

有业内人士解读，国家相关规定对药品说明书有具体要求，须注明的内容较多，除了患者比较关心的药品功效、用法用量、不良反应、注意事项等之外，还有药理、毒理、禁忌等内容。这就意味着如果不想增加说明书的厚度，只能让说明书的字号变得更小。

药品说明书内容过于繁杂、表述过于专业，普通患者读起来如同看天书的问题，与字号太小一样，同样是长期遭诟病的内容。

不能否认管理规定出发点的好意。然而，字体小如米粒、专业术语频出的药品说明书，想要达到什么效果？别忘了药品说明书是要给患者看的，普通患者尤其是老年患者如果看不清读不懂，就会严重影响到他们对用法用量、禁忌症等关键信息的掌握，抵消了说明书提醒患者的作用。

提供说明书的目的，就是让“不明白”的人看“明白”，让“不懂”的人“读懂”。如果说明书让人看不清、读不懂，就失去了“说明书”存在的意义，还导致了纸张、印刷等浪费。

增强药品说明书的适用性、易用性，尽可能让患者看得清读得懂，是患者、家属和社会共同的呼声。

2023年10月，国家药监局发布《药品说明书适老化及无障碍改革试点工作方案》，决定在部分口服、外用等药品制剂中开展药品说明书适老化及无障碍改革试点。随后，大字版、简化版药品说明书接连面世。

从2023年底至今，已有三批共1128种药品纳入说明书改造目录，体现了对患者的关心、理解和尊重。

最新数据显示，截至2023年末，我国60周岁及以上人口已达2.97亿。

老龄化社会加速到来，寻医问药需求必然进一步增加。药企加大说明书内容和形式上的创新，积极对接患者对药品说明书的需求，也有利于药企自身抢抓机遇、加快发展。

值得关注的是，尽管目前已有1128种药品列入说明书改造试点，但这一数字与现行版国家医保药品目录中的3000多种药品相比，还有不小的改进空间。

据了解，国家药监局给出的药品说明书改版方案分为三种：“局部放大版”、“二维码电子版”及“删减简化版”。哪种方案能被公众更好接受，还有待检验。

近年来，一些企业围绕说明书改造提供了不少新思路。比如，扫码获取语音播报提示、药品信息短视频，减少患者的阅读障碍；推出可交互AI用药说明书、全时空客服等，通过实时交互方式，指导患者科学用药。

让线上平台、新信息传播手段更方便老年人使用，比如提供大字体、大图标、高对比度文字等功能特点的产品，推出操作简单方便的界面模式，提升方言识别能力等，让老年人更多享受信息化提供的便利。

多听取群众声音，扎扎实实解决好一件件小事，将“不适应”和“障碍感”一点点扫清，让一张张小小的药品说明书，传递更有温度、更有质感的关爱。（记者：恩浩）