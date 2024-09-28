飞鹤加拿大工厂婴配粉正式投产上市 

加拿大时间9月27日，飞鹤旗下加拿大皇家妙克金斯顿工厂举行了仪式，宣布婴幼儿奶粉产品正式投产，在加拿大本土上市。来自加拿大联邦政府、加拿大安大略省议会、加拿大安大略省金斯顿市、加拿大奶农协会、加拿大安大略省奶农协会的多位代表，以及中国飞鹤乳业董事长冷友斌、中国飞鹤乳业董事会独立董事Jacques LaForge、加拿大皇家妙克公司总经理韩成钢等出席此次活动。

加拿大首个婴配粉工厂，填补当地产业空白

据介绍，皇家妙克金斯顿工厂是加拿大本土婴幼儿配方奶粉生产工厂。在该工厂建立之前，加拿大已经很多年不生产配方奶粉，没有自己的婴幼儿奶粉制造工厂。2016年底，在双方的共同努力下，飞鹤与加拿大金斯顿市签订合约。

“北纬47°，是世界公认的‘黄金奶源带’，在这条纬度之上的加拿大是全球知名的奶源产地，有着严苛的奶源标准，这与飞鹤的理念不谋而合。”冷友斌在仪式上表示，项目自启动起始终专注于一个目标，便是在安大略省金斯顿市，建立一座世界领先的婴儿配方奶粉加工厂，满足当地父母对于婴幼儿配方奶粉的需求。

经过充分筹备，今年3月，皇家妙克金斯顿工厂成功获得了加拿大食品检验局（CFIA）生产婴幼儿配方奶粉的认证。该工厂的顺利建成和投产，不仅充分放大了当地优质奶源的价值，弥补了加拿大没有婴幼儿奶粉生产工厂的空白，也为当地引入婴幼儿奶粉及其他乳制品的高级制造加工和包装工艺，带动了相关产业的完善发展。同时，工厂生产的婴幼儿配方奶粉将销往加拿大等地区，为消费者提供了更多高品质的奶粉选择，有效缓解当下的北美婴配粉供给不足。

通过加拿大严苛检测，飞鹤国际布局不断深入

在加拿大，婴儿配方产品在上市前需要经过临床喂养实验等一系列的测试和认证过程，在安全性、合规性上有着非常严格的规定。飞鹤加拿大工厂致力于提升产品质量、确保产品安全性，现已拥有FSSC 22000（食品安全体系认证）、加拿大食品检疫署安全食品证等多项权威认证。

据工厂负责人介绍，该工厂拥有包括瑞士Tetra Pak巴氏杀菌机、德国GEA均质机、英国PLF灌装机等在内的先进生产设备，同时采用巴杀热能循环技术、DSI杀菌技术等先进工艺，以过硬的生产品质顺利通过了当地最高标准的安全、质量检验。同时，工厂将产品的安全和健康视为最高标准，出品的每罐奶粉底部都有追溯二维码，扫码即可获取其质量分析报告，让消费者更放心。

“除了提供增值乳制品和确保供应链外，该工厂还给金斯顿地区提供了更多的就业机会，刺激经济活动，并为加拿大乳制品加工业的发展做出贡献。”加拿大乳制品加工商协会主席兼首席执行官Mathieu Frigon表示。

先进的管理技术、严格的质量标准是飞鹤保持领先的关键之一。未来，飞鹤将继续坚持高品质生产和全球化视野，进一步加速并深化国际布局，为全球婴幼儿提供优质的婴配粉产品，以领先的生产工艺、严格的质量把控和贴心的服务理念，在国际市场上展现中国制造的强大实力。