天渐凉心脑血管病发病风险增加 预防知识早知道

9月22日，秋分。随着气温不断下降，心脑血管病的发病风险开始增加。“气温下降后，冷空气的刺激会导致血管收缩，引起血压升高。由于天气逐步干燥，饮水不足等都会增加心脑血管疾病的风险。”9月22日，在国家卫生健康委召开的新闻发布会上，中国工程院院士、首都医科大学宣武医院主任医师吉训明解释了秋分后心脑血管病发病风险增加的原因。

气温下降后，人的运动、生活规律也会受到一些影响，比如更想吃高热量食物，在室内抽烟，容易饮酒过度等，与此同时，运动却在减少，吉训明说，这些都可以引起血脂升高。

常见的心脑血管疾病包括脑梗死、脑出血、心肌梗死、不稳定心绞痛等。吉训明说，以往有高血压、糖尿病、血脂异常，甚至有心梗和脑梗病史的人，需要注意监测血压、血糖、血脂是否能够保持在稳定的范围内，出现大波动的时候应该主动调药。通过一到两天药物调整，如果指标还不能达标，应该到医院诊治。

吉训明强调，45岁以上的人如果出现头晕、胸闷等症状，尤其要关注，即使以前血压、血糖、血脂是正常的，这时候也要监测，如果有较大幅度的波动，请及时就医。

如发现及时，35%的缺血性脑卒中患者不会留下后遗症

“脑血管意外是一种慢性血管疾病的急性发作，它包括脑出血和脑缺血(脑血栓)，以缺血为多，就是脑血管堵了。”吉训明说，“脑卒中(中风)的救治关键是和时间赛跑，它的救治黄金时间是4.5小时，要求患者在4.5小时内到达具有卒中救治能力的医院。到了这样的医院以后，通过CT等检查就能够初步判断是否脑出血或脑血栓。如是脑缺血(脑血栓)的话就要进行溶栓治疗，这是世界上公认的最有效的治疗手段。”

如何尽早识别出脑卒中？吉训明提供了个简单的口诀：“中风120”——“1”是指看一张脸，如果面纹或者口角两边不对称，或者一边的面纹好像变浅了，要尽快将患者送往医院；“2”是看两只胳膊或者两条腿，一边的胳膊没劲的话会明显往下耷拉，没劲的腿走路会发飘；“0”是指聆听，表现为患者听不懂别人的话。

吉训明说：“一旦怀疑家人有上述早期症状，宁可信其有，不要信其无，尽快拨打120，将患者送到医院进行抢救，分秒必争。只要到医院及时救治，接受溶栓治疗，大约有35%的脑缺血(脑血栓)患者不留任何后遗症，60%-70%的患者会减轻症状。”

等待救护车期间需避免错误操作

吉训明提示，拨打120后还要避免一些错误的行为：第一，不要马上把患者抱起来，因为患者可能是躺着犯病或者晕倒，如果突然把他抱起来或摇他的头，可能会引起他的症状加重，如果是脑出血会导致出血量增多。第二，不要大声叫喊，这会让患者紧张，人紧张的时候血压会升高，这会引起更严重的问题。第三，不要喂药，尤其很多中风的患者长期血压、血糖、血脂没有得到有效控制，或者有不依从医嘱自行停药的情况，此时一旦服用降压药、抗血小板的阿司匹林，可能会让脑出血的出血量增加；如果是脑缺血(脑血栓)，一旦把血压降下来，会引起代偿供应不足，反而会引起卒中加重。第四，不要喂糖水，因为有一些人认为患者是饿晕了，喂糖水会引起患者的呕吐等症状，甚至到医院的救治都会受到影响。

正确做法是：第一，应该让患者躺下来，让他安静；如果意识不太清醒，需要把他的头偏向一边，避免呕吐物吸到肺里。第二，保持呼吸道通畅。第三，可以与患者有肢体的接触，安抚其情绪，减少病情进展。家里如果有血压计，可以测一下患者的血压，医生到了之后，可以告知血压情况。

“悲秋”来袭，这个穴位有助于安心定神

关于心脑血管发病的原因，吉训明补充说，秋分之后，白天的时间变短，日照时间减少，会影响人的心情，“这时候人的情绪波动比较大，容易发生心脑血管疾病”。

北京中医药大学东直门医院主任医师龚燕冰在发布会上解释说，秋天来后，人体的生物钟不适应日照时间长短的变化，易导致生理节律紊乱，使人们的情绪受到影响，加之秋天景色萧瑟，黄叶飘落，会带来一种凄凉、苦闷的感觉，可能会表现出兴趣下降、注意力不集中、失眠、情绪低落、精神萎靡等，这种现象一般称为“悲秋”。

龚燕冰说，女性和老年人更容易出现这些情绪，如果这些情绪持续不缓解，推荐腹式呼吸法，有助于缓解紧张情绪，减轻压力。具体方法是：呼吸时，首先要深吸气，吸气的时候要最大限度地使腹部往外扩张，保持胸部不动。在深呼气的时候，最大限度让腹部向内收缩，保持胸部的不动，循环往复，每一次呼吸节律保持一致。

龚燕冰还推荐了个有助于安心定神的穴位——神门穴。“顾名思义是安定心神的门户，所以叫神门。这个穴位在手腕横纹上，取穴方便，在手腕横纹的小指这一侧，我们可以摸到一个大筋，在屈腕的时候可以更明显地摸到，这是尺侧腕屈肌腱。在这个大筋的拇指一侧，可以摸到一个凹陷，这个凹陷处就是神门穴，可以用对侧的拇指来进行揉按，每次按摩2-3分钟，双侧轮流按，一天可以按2-3次。”她说。

中医提示“贴秋膘”要适度

随着天气变得越来越凉爽，人们的食欲比夏天好了很多，所以在民间素有“贴秋膘”一说。龚燕冰说，“贴秋膘”要根据时令特点和体质特点来进补，不能盲目进补，也不能过度进补，以适度为宜。

另外，中医讲秋天燥气当令，燥邪首先伤肺，肺是娇脏，伤肺之后可能会出现咽干、干咳等症状。同时燥邪也是伤津的，肺主皮毛，在这个时候容易出现皮肤干燥、口唇干燥等症状，因此要食用一些具有滋阴润燥功效的食物。

在中医理论中，五色对应五脏，其中白色入肺，因此可以吃一些白色的食物，比如莲藕、山药、百合、银耳、白萝卜、梨等，这些食物都能起到养肺、润肺的作用。

龚燕冰还推荐了一款药膳，百合银耳雪梨饮。梨是秋季应季水果，具有养阴生津、化痰止咳的作用，百合有养阴润肺、养心安神的作用，银耳有补气润肺、滋阴生津的作用，3种食材可以加水一起煮了之后将水和食物一起食用。此饮适合大多数人群，十分契合秋分的时令特点。

天气变凉之后，还要注意保暖，尤其在外出的时候要及时添加衣服，避免在天气骤变的情况下或者寒冷天气里在户外久待。此外，还要均衡饮食，提倡少盐、少油、少糖，在秋分的时候要更加注意饮食的多样化。

吉训明在发布会上分享了一个合理膳食的方法：每天吃的肉类不要超过1个拳头大小；1天的主食不要超过两个拳头大小；要多吃些水果和蔬菜，应该有3个拳头大小的水果，4个拳头大小的蔬菜。“增加蔬菜和水果的摄入，对于改善身体状况是有益的。”他说。

吉训明还建议大家注意适当规律运动，比如散步、打太极拳，有时候外面的天气太冷，可以在室内做一些适当的运动，包括适度的哑铃运动等。

中青报·中青网记者 刘昶荣 来源：中国青年报