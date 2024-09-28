新中国成立75年来——卫生健康事业取得长足发展

9月25日，国家统计局发布了新中国75年经济社会发展成就系列报告之二十二。新中国成立75年来，我国大力推动卫生健康事业改革发展，不断完善医疗卫生服务体系建设，充分发挥中医药独特优势，持续强化覆盖全民的公共卫生服务。党的十八大以来，人民健康水平大幅提高，逐步走出了一条中国特色卫生健康事业改革发展之路。

新中国成立75年来，我国医药卫生服务体系不断健全完善，服务能力持续提升。医疗卫生资源总量持续增加，医疗卫生机构和床位数量显著攀升。全国医疗卫生机构数和床位数分别从1949年的3670个、8.5万张增加到2023年的107万个、1017万张，分别增长290.8倍、119.3倍。截至2023年底，全国共有基层医疗卫生机构102万个，占医疗卫生机构总数的94.9%。

医疗保障能力持续提升。截至2023年底，基本医疗保险参保人数为13.3亿人，参保覆盖面自2018年起持续稳定在95%以上。为缓解因病致贫、因病返贫问题，我国建立医疗兜底保障机制。2023年，医疗救助基金共资助8020万人参加基本医疗保险，全国纳入监测范围农村低收入人口参保率稳定在99%以上。2023年，基本医疗保险、大病保险等各项医保综合帮扶政策惠及农村低收入人口就医1.9亿人次，减轻医疗费用负担1884亿元。

新中国成立75年来，我国大力推动实施健康中国战略，人民总体健康水平位居中高收入国家前列，人均预期寿命不断提高。据国家卫生健康委统计，2023年我国人均预期寿命提高到78.6岁。

《光明日报》(2024年09月27日 10版)

光明日报记者 董蓓