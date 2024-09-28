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汽车、家电、电动自行车、家装厨卫……“两新”12个领域实施细则来了

2024年09月28日09:24 来源：新华社

　　记者：谢希瑶、韩佳诺、张晓洁

　　设计：栾若卉、张熠南

　　新华社国内部出品

(责编：王仁宏、李楠桦)




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